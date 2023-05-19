 

От красного до телесного. Какой педикюр актуален для лета

19.05.2023, 15:15, Разное
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Совсем немного времени остается до прихода лета. А это означает, что уже сейчас нужно начинать приводить ножки в порядок. В педикюре уже успели наметиться новые тренды. Разбираемся, какие цвета будут в моде для оформления.

Актуальные тренды

Нестареющая классика – это френч. Подобный дизайн смотрится красиво как в маникюре, так и в педикюре. Можете смело использовать классическую комбинацию белого и нюдового.

Любительницы минимализма могут остановить свой выбор на ногтях телесного оттенка.

Если есть желание презентовать яркий образ, тогда отдавайте предпочтение красному цвету. Оттенок выбирайте на свое усмотрение. Это может быть и нежный коралловый, и насыщенный темно-вишневый.

Для того чтобы дополнить романтичный лук, подойдет педикюр в розовых оттенках.

Кстати, такой цвет омолаживает, а потому его можно использовать представительницам прекрасного пола любого возраста.

Как ни странно, но этим летом в моду входит цвет, который, по традиции, используют осенью и зимой. Речь идет о коричневом цвете. Педикюр в таком оттенке гармонично дополнит изысканный и элегантный образ уверенной в себе бизнес-леди.

И наконец, самый последний тренд предполагает покрытие бесцветным прозрачным лаком.


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