От красного до телесного. Какой педикюр актуален для лета
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Совсем немного времени остается до прихода лета. А это означает, что уже сейчас нужно начинать приводить ножки в порядок. В педикюре уже успели наметиться новые тренды. Разбираемся, какие цвета будут в моде для оформления.
Актуальные тренды
Нестареющая классика – это френч. Подобный дизайн смотрится красиво как в маникюре, так и в педикюре. Можете смело использовать классическую комбинацию белого и нюдового.
Любительницы минимализма могут остановить свой выбор на ногтях телесного оттенка.
Если есть желание презентовать яркий образ, тогда отдавайте предпочтение красному цвету. Оттенок выбирайте на свое усмотрение. Это может быть и нежный коралловый, и насыщенный темно-вишневый.
Для того чтобы дополнить романтичный лук, подойдет педикюр в розовых оттенках.
Кстати, такой цвет омолаживает, а потому его можно использовать представительницам прекрасного пола любого возраста.
Как ни странно, но этим летом в моду входит цвет, который, по традиции, используют осенью и зимой. Речь идет о коричневом цвете. Педикюр в таком оттенке гармонично дополнит изысканный и элегантный образ уверенной в себе бизнес-леди.
И наконец, самый последний тренд предполагает покрытие бесцветным прозрачным лаком.
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