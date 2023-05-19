 

Скандалы: «Таинственные истории» и «Дилетант»

19.05.2023, 14:52, Разное
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СКР заключил контракт почти на полтора миллиона рублей для закупки печатных СМИ

СМИ в 2018 году обратили внимание, что Следственный комитет РФ решил подписаться на различные журналы и газеты, в том числе и на достаточно необычные — например, на некие «Таинственные истории». Daily Storm выяснил, что подписка ведомства сохраняется, но в ней появились и новые издания — среди них «Дилетант», основателем которого является Алексей Венедиктов* (признан в России иноагентом).

Как и прежде, следователи отдают предпочтение журналам, связанным с вопросами госслужбы, — в подписках ведомства есть «Государство и право», «Законность», «Российская юстиция» и «Вестник гражданского права».

Немного реже в СК выбирают познавательные издания. В их числе — научно-популярные журналы «Родина» и «Историк», а также расследовательская газета «Совершенно секретно».

Продолжает СК выписывать и некие «Таинственные истории». В этом году журнал закупили в количестве 12 штук. На сайте «Почты России» указано, что это «мистическое издание для женщин». Примеры заголовков: «Девушка с волшебным именем», «Бедная невеста» и «Прощальный визит матери».

Помимо развлекательной прессы, Следком выписывает и новостные издания: «Московский комсомолец», «Российскую газету», «Известия» и другие.

Сейчас контракт находится на исполнении. Общая сумма сделки — около 1,4 миллиона рублей. Поставщиком журналов и газет для Следственного комитета выступает ООО «Деловая пресса».

Анастасия Кяримова

Оригинал материала: “Дейли Шторм”


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