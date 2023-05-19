 

Экс-звезда “Фабрики” Савельева раскрыла эмиграцию

19.05.2023, 14:50, Разное
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Экс-участница группы “Фабрика” Александра Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов недавно попали под пристальное внимание публики и прессы. Мужчину раскритиковали за то, что он под снимком с сыном в одной из публикаций использовал песню украинской группы “Океан Эльзы”. Досталось им и за то, что супружеская пара находится в Израиле.

Дав критикам немного успокоиться, в свой личный блог вышла Александра. Заявила она о том, что удивлена претензиями в их адрес, ведь именно так они с мужем и живут последние 14 лет.

Из этого некоторые смогли сделать вывод, что таким образом экс-звезда “Фабрики” раскрыла эмиграцию. Видимо, именно Израиль Александра Савельева и Кирилл Сафонов считают своим домом, поэтому они даже не задумывались о том, что использование трогательной песни о любви оскорбит россиян и приведет к скандалу.

К слову, после ухода из группы “Фабрика” Савельева решила сменить сферу деятельности. Дизайнером она, как Наташа Королева, становиться не захотела – почувствовала, что хочет окунуться в более тонкие материи нежели чем ситец или бязь.

Именно по этой причине Саша Савельева пошла в школу психологии. Хочет разобраться в вещах, которым раньше не находила объяснения или принимала их за знаки судьбы.

“Вдруг, все что мы привыкли скидывать на судьбу, мироздание, Вселенную, на самом деле не существует?” – задалась вопросом Александра Савельева.


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