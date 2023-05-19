Инсайдер: Разработка игры BioShock 4 превратилась в “производственный ад”

Isolation – четвертая часть BioShock, и она застряла в “производственном аду”. Об этом рассказал Oops Leaks, известный инсайдер, который ранее раскрыл подробности разработки.

Oops Leaks написал в твиттере, что, несмотря на новое руководство, BioShock страдает от проблем в разработке. Инсайдер утверждает, что очередная перезагрузка произошла в 2022 году, а в настоящее время игра “радикально переделывается”. Постоянная смена создателей и даже самой идеи не сулит BioShock 4 ничего хорошего.

Инсайдер также рассказал о высокой текучести кадров и обилии подрядчиков, которые постоянно меняются, а затем их работу завершает другой сотрудник.

BioShock, серия игр-шутеров от первого лица, впервые была выпущена в 2007 году. Дата выхода новой части франшизы BioShock назначена на 2024 год.