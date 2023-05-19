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Армен Саркисян: «Столото», S8 Capital и новые активы в отрасли лифтостроения

19.05.2023, 14:07, Детали
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«Метеор Лифт», появившийся в составе S8 Capital менее года назад, приступил к разработке и реализации проектов в области импортозамещения. Компания акцентирует внимание на локализации производства комплектующих внутри РФ и масштабном внедрении цифровых технологий в лифтовую отрасль.

Подпись к фото: Саркисян Армен Меружанович

Саркисян Армен Меружанович: подходы к развитию индустрии

«Метеор Лифт» — российская компания-производитель вертикального транспорта, построенная на базе бывших активов OTIS. Сделка по приобретению находящихся в России предприятий и сервисной сети, ранее входивших в состав американского гиганта глобального рынка лифтового оборудования, была закрыта в III квартале 2022 года. Зимой 2023-го новый собственник — S8 Capital — провел ребрендинг и вывел на рынок новую торговую марку.

S8 Capital Армена Саркисяна масштабировал и диверсифицировал свою деятельность, включив в периметр промышленные активы. Стратегия бизнеса в индустрии производства вертикального транспорта строится на тех же принципах, что и в других активах S8. Речь идет о внедрении передовых технологий, что в конечном итоге станет основой для цифровизации всей российской лифтовой отрасли. Такой подход доказал свою эффективность несколькими годами ранее: по инициативе холдинга Саркисяна, лотереи в РФ (процессы покупки билетов гослотерей, проведение тиражей и выплата выигрышей) перешли на высокотехнологичные рельсы, обеспечившие прозрачность деятельности дистрибьютора и безопасность участников розыгрышей.

Подпись к фото: Армен Саркисян, S8 Capital

В настоящее время созданное R&D-подразделение «Метеор Лифт» запустило НИОКР, цель которых — создать технические решения телеметрии работы подъемного оборудования для определения конструктивных элементов, нуждающихся в особом внимании. В дальнейшем именно там будут установлены датчики мониторинга состояния вертикального транспорта.

Подпись к фото: Армен Саркисян, основатель распространителя гослотерей «Столото», на встрече

Также в рамках проекта «Цифровой лифт» портфельная компания S8 Capital проанализирует жизненный цикл подъемника. Специалисты создадут цифровые паспорта лифтов, которые будут аккумулированы в единой цифровой базе данных. Применение технологий предиктивной аналитики позволят заблаговременно прогнозировать возможные поломки и сводить к минимуму количество и длительность простоев оборудования.

Подпись к фото: Саркисян Армен, основатель S8 Capital (в которую входит распространитель гослотерей «Столото»)

Армен Саркисян: от лотерей к промпроизводству

Саркисян работает в бизнес-секторе свыше 20 лет. Он — основатель и собственник холдинга S8 Capital, ведущего деятельность в ряде секторов российской экономики. В числе компаний, которыми владеет Армен Саркисян, — «Столото» (принадлежит ТК «Центр»), онлайн-сервис Price.ru, интернет-СМИ Sport24.ru и виртуальный сотовый оператор Next Mobile. С июля 2022-го S8 также работает в сфере промышленного производства.




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