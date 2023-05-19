Скандалы: Деньги дороже

Вместо зеленой зоны у новой набережной Саратова начали строить колл-центр «Совкомбанка»

На набережной Саратова возле нового пляжа развернулось очередное строительство. Как ранее и писал БВ, здесь обоснуется офис «Совкомбанка». На бизнес-завтраке Госсен-клуба это подтвердил и глава Октябрьского района Саратова Игорь Молчанов. На днях подписчики сообщества «Саратов. Строительство и Архитектура» обнаружили строительную технику на углу 2-й Садовой и набережной.

— На пустыре за забором появилась строительная техника: экскаватор вынимает грунт и загружает в самосвалы. Начало строительства или что-то иное, пока неизвестно, — сообщал источник.

Ранее «БВ» писал, что это место мог облюбовать «Совкомбанк». Соглашение о намерениях построить в Саратове МФЦ губернатор Роман Бусаргин и глава «Совкомбанка» Дмитрий Гусев подписали в августе прошлого года. При этом до сих пор в открытых источниках нет никакой информации о самом проекте, хотя известно, что его площадь составит более 30 тыс. кв.м. Также неизвестно, как банк смог получить столь лакомый кусок земли в рекреационной зоне.

Сегодня в ходе заседания Госсен-клуба глава районной администрации Игорь Молчанов подтвердил, что стройку ведет «Совкомбанк». Будущее здание он при этом назвал колл-центром.

Напомним, что ранее стороны говорили о двух тысячах сотрудников. Какого рода это сотрудники — пока неизвестно: в регионе у банка уже имеется две тысячи работников. Однако летом прошлого года Саратов был в числе городов, где «Совкомбанк» провел вечеринку SovcomChill. На нее в соцсетях зазывал представитель «Совкомбанк Технологии» — дочерней компании и поставщика услуг в сфере банковского ИТ-аутсорсинга по всей России.

Правда, на сайте мэрии в инвестплане в тот момент указывалось, что банковский «кубик» ориентирован лишь на 50 сотрудников.

По мнению инсайдеров рынка, при заявленной площади и количестве сотрудников МФЦ потребуется парковка минимум на 700-800 мест.

Учитывая нормативы на машиноместо, для такого количества машин парковка должна составить 15-16 тыс. квадратов при том, что участок под застройку составляет всего 7,1 тыс. кв. м., а ул. 2-я Садовая явно не позволяет парковать авто даже вдоль тротуара.

БВ также задавался вопросами о собственниках участка. Поводом для этого стал тот факт, что в генплане ранее он был помечен как зеленая зона. То есть здесь мог бы быть парк или сквер.

При этом с одной стороны к территории прилегает АО «Знак хлеба», у которого ради расширения улицы — «прокола» в сторону набережной, мэрия отобрала кусок земли.

С другой стороны ее подпирают земли бывшего предприятия «Саратов мука», включенная сейчас в конкурсную массу банкротящегося НВКбанка.

Ранее для нее был готов проект лофт-квартала, но сейчас это имущество выставлено на торги, однако никак не найдет покупателя.

Интересно, что уже в этом году территория проектировалась под институт агробиотехнологий СГАУ, так называемый ветеринариум. Причем участок под МФЦ был запланирован как зеленая зона.

Если до сих пор эта территория под МФЦ была в частных руках, то частная форма собственности сейчас вопросов не вызывает: просто кто-то продал, а «Совкомбанк», возможно, купил. Его кадастровая стоимость — чуть более 60 млн рублей, хотя рыночная может быть гораздо выше. Но при заявленной цене проекта в 550 млн рублей банк может себе позволить и ее.

Совсем другой коленкор возникает, если участок был сдан в аренду муниципалитетом – практически под всеми предприятиями на набережной земля принадлежит городу. Если так, то изъятый участок должен быть выставлен на публичные торги. Хотя и они невозможны, если территория отдана под зеленую зону и ее назначение не менялось. Впрочем, видимо, от всех этих сложностей будущего застройщика избавляет волшебный статус «инвестиционного проекта», позволяющий получать лакомые куски набережной безо всяких торгов.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”