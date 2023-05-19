 

ЦРУ обвинило Медведчука в том, что он согласился сотрудничать, взял деньги и теперь не выходит на связь

19.05.2023, 13:33, Разное
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Центральное разведывательное управление США сообщило, что украинский политик и бизнесмен Виктор Медведчук обманул американское государство.

Война в УкраинеНесколько дней назад, увидев ролик с призывом сотрудничать, он связался с ЦРУ и предложил свои услуги, но всё быстро пошло не по плану.

Медведчук заявил американской разведке, что он «уже практически россиянин» и поэтому должен подпадать под недавно запущенную программу. Он похвастался связями в верхушке страны и прислал подтверждающие это фотографии. Политик договорился, что будет работать на ЦРУ, но попросил подтвердить серьёзность намерений и передать ему $5 млн наличными «для начала успешного сотрудничества». В Лэнгли согласились, учитывая, насколько ценной информацией он мог обладать.

Проблемы начались сразу после передачи денег. Сумма была выплачена в полном объёме и не мечеными купюрами, но Медведчук попросил привезти ему ещё $500 тысяч – якобы такую комиссию у него потребовал российский банк для «авторизации операции зачисления». Когда были доставлены и эти деньги, политик предложил сотруднику ЦРУ пройти дополнительную верификацию, переслав ещё 15% от суммы.

Только после этого в разведуправлении начали подозревать, что он не собирается сотрудничать. Получив отказ, политик выслал сообщение о том, что его задержала контрразведка, в связи с чем все договорённости отменяются, а затем пропал со связи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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