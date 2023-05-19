Apple запрещает сотрудникам использовать ChatGPT

Сотрудникам компании Apple больше не разрешается использовать бота ChatGPT в своей повседневной работе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Microsofts Copilot, программное обеспечение, которое использует искусственный интеллект для автоматизации генерации кода, не разрешено для сотрудников. Руководители Apple беспокоятся, что сервисы искусственного интеллекта могут собирать конфиденциальные данные, которые сотрудники могут загрузить. Чатботы действительно отправляют данные разработчикам, которые используют их для улучшения платформы.

Ранее ошибка в ChatGPT была обнаружена пользователями, из-за нее многие смогли просматривать историю других пользователей, использовавших бота. После этого создатели ChatGPT добавили в свой сервис опцию, позволяющую отключить сохранение журналов.

Однако Apple не желает подвергать риску свои разработки. Поэтому использование ботов было запрещено во всех рабочих процессах. Ранее аналогичные решения приняли JPMorgan Chase, Verizon и Amazon. Сотрудникам приказали использовать только внутренние инструменты на основе искусственного интеллекта, чтобы предотвратить утечки.