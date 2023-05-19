Житель Кузбасса изнасиловал 10-летнего пасынка

Летом 2021 года пьяный мужчина совершил насильственные действия сексуализированного характера в сторону 10-летнего пасынка. Некоторое время ребенок никому не рассказывал о случившемся, но затем об инциденте узнали в школе. Директор обратился в полицию, и вскоре насильника задержали, как сообщает ОСН.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам колонии особого режима. Об этом пишет “Царьград”.