 

“Не чувствую той вони”: Иноагент Макаревич* негативно высказался про Россию и народ

19.05.2023, 12:25, Новости дня
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В прошлом году Андрей Макаревич* примкнул к числу покинувших страну звезд и обосновался за границей. С тех пор музыкант живет в Израиле и дает концерты за рубежом. При этом о родине он по-прежнему не забывает. Время от времени певец поливает грязью Россию и ее народ в социальных сетях.

Накануне в Сети вышло очередное интервью с участием артиста. Андрей Макаревич* побеседовал с коллегой Татьяной Лазаревой**, которая также перебралась за границу, и ответил на некоторые вопросы. Солист “Машины времени” признался, что в последний раз приезжал в российскую столицу примерно полгода назад. По словам Макаревича*, он наслаждается жизнью в Израиле, с удовольствием гастролирует за границей и совершенно не тоскует по России.

“Ничего не изменилось. Просто я не чувствую той вони, которая распространена сейчас в воздухе в России. Вот и все”, – заявил певец.

Не изменяя своим традициям, Макаревич* прошелся по родной стране и бывшим соотечественникам с нелицеприятными высказываниями. Музыкант рассказал, что недавно наткнулся в Сети на большой опрос о нем. Народ голосовал, стоит ли пускать уехавшего артиста выступать в Россию. Звездный иноагент дал понять, что не стремится возвращаться на родину с концертами, и разразился оскорблениями в адрес россиян, назвав их “подтявкивающим говном”.

“Ни малейшего желания нет. Вот лопнет эта власть… И вот это все подтявкивающее говно, оно затихнет. Но они же никуда не денутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизнь”, – унизил певец народ.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

** – признана иноагентом по решению Минюста РФ.


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