 

Близняшки-балерины из Atomic Heart появятся в игре Revival: Recolonization

19.05.2023, 12:03, Разное
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Atomic Heart появится в постапокалиптической стратегической игре Revival: Recolonization от российской студии HeroCraft. Об этом рассказал портал “Игромания”.

Речь идет о балеринах близняшках, которые будут показаны в виде голограммы, и роботе Рафике, также называемом RAF-9. Рафик превратится во враждебного NPC, который будет наносить урон кислотой, чтобы разрушить броню.

Обновление уже доступно для скачивания.

Действие Revival: Recolonization разворачивается в постапокалиптическом мире Земли. Игроку предстоит исследовать планету, вести переговоры с соперниками, захватывать новые территории и противостоять ИИ.

Ранний доступ уже доступен в VK Play, а в Steam игра выйдет 28 июня.


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