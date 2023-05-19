С чем носить любимую джинсовую юбку в этим летом: топ с оборками, джинсовый корсет и другие стильные образы

Летом 2023 года джинсовая юбка снова в тренде. Это заслуженно, поскольку она относится к разряду универсальной одежды, которая может быть использована для представительниц прекрасного пола разных возрастов и прекрасно стилизуется. Как и с чем носить джинсовую юбку, вы узнаете из этой статьи.

С топом с оборками

Снова в моде оборки, и если вы являетесь поклонником этого стиля бохо, сочетайте джинсовую юбку с укороченным топом. Лук выглядит нарядно и эффектно, вы можете выбрать любую длину юбки, а также использовать любой ее фасон.

С джинсовым корсетом

Корсеты также в тренде, и у вас есть прекрасная возможность сочетать две тенденции. Получится очень оригинальный и экстравагантный комплект, который выглядит нарядно и эффектно. Идеально подойдет юбка миди с разрезом, которая визуально сделает ваш рост выше, а фигуру стройнее.

С желтым свитером

Если вы ищете оригинальное сочетание с темным денимом, отдайте предпочтение яркому солнечному желтому цвету верха. Если не нравится желтый цвет, можете выбрать свитер другого яркого оттенка. Подберите обувь по цвету, сумку можно сделать акцентом (использовать другой цвет).

С вязанным крючком топом

Также очень оригинальная идея, поскольку вязанные крючком вещи снова в тренде. Сочетайте укороченную джинсовую юбку со светлым ажурным топом, у вас получится игривый и непринужденный летний лук.

С блейзером оверсайз

Юбку миди или макси можно идеально стилизовать с блейзером оверсайз. Такой комплект будет смотреться стильно и привлекательно. Топ можете выбирать по своему усмотрению, как и обувь. Главное, чтобы все вещи гармонично сочетались друг с другом.

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С носками и мокасинами на платформе

Носить обувь с носками сегодня в тренде, и вы можете использовать данную идею для формирования образа. Выберите топ по своему смотрению, это может быть футболка или майка. Дополните лук оригинальной сумкой, подчеркните стройность талии черным кожаным ремнем. Если на улице прохладно, набросьте на плечи плащ свободного кроя.

С повязкой или ободком

Очень стильно, креативно, нежно и кокетливо смотрится ободок или повязка, которая повторяет принт джинсовой юбки. Это может быть обычный деним или оригинальные узоры, которые идеально вписываются в уличный летний лук. Образ сразу станет целостным и неимоверно привлекательным.

С кожаной курткой и прозрачным топом

Очень стильное, экстравагантное и креативное сочетание, поскольку каждый из предметов одежды является трендовым. Можно также добавить эффектности сапогами до колена, которые будут актуальными для прохладной погоды.

С укороченным цветным топом и кардиганом

Отличный выбор для офиса, вечеринки, повседневной носки и даже праздничного выхода. Комплект удачно дополняет повязка на голову, гармонично сочетающаяся по цвету с кардиганом.

Яркая юбка (на главном фото)

Джинсовая юбка не обязательно должна быть синей или голубой. отдайте предпочтение другому импонирующему вам цвету и сочетайте с оригинальным топом (можно выбрать нейтральный, поскольку внимание будет больше привлечено к юбке). Такой комплект однозначно будет привлекательным, модным и оригинальным.