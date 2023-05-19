 

Танкетка, ремешок на пятке, неоновые цвета: ключевые тенденции босоножек на лето 2023

19.05.2023, 11:15, Разное
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Лето практически наступило, и уже пора приобрести новые босоножки, возможно, даже не одну пару. Хорошая новость заключается в том, что в 2023 году выбор модной летней обуви широк как никогда – в трендах модели на любой вкус.

Минималистичные сандалии

Минимализм сегодня в моде. Все больше женщин предпочитают удобную и универсальную обувь. Поэтому не удивительно, что минималистичные модели стали трендовыми в 2023 году.

Лаконичные босоножки нейтральных цветов без какого-либо декора стали фаворитами сезона. Летняя обувь впечатляет элегантностью и отлично сочетается абсолютно с любой одеждой. Их можно носить и с юбкой-миди для офиса, и с шортами и футболками.

Босоножки с ремешками

Это еще один обувной тренд 2023 года. Кроме модных тенденций, всегда есть несколько стилей, которые никогда не выходят из моды, например, сандалии с ремешками. Популярная классическая обувь выглядит очень элегантно благодаря тонким ремешкам, а в сочетании с небольшим каблуком придает ногам стройности.

Они универсальны и одинаково хорошо смотрятся как с игривым платьем, так и с повседневными джинсами.

Сандалии на плоской подошве с ремешком на пятке

Сандалии на плоской подошве с ремешком на пятке в числе фаворитов летнего сезона 2023 года.

Эти модели удивительно удобны и снабжены тонкими ремешками, которые мягко облегают пятку. Ремешки обеспечивают лучшую фиксацию на ноге, а также делают ноги более изящными.

При желании можно выбрать босоножки на небольшом каблуке. Такие модели подходят абсолютно ко всему, будь то джинсы, шорты или платья. Босоножки с ремешком на пятке всегда смотрятся великолепно.

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С квадратным носком

Летом 2023 года можно забыть о неудобной обуви с острыми носами. Трендовые босоножки с квадратным носком — фавориты нынешнего лета.

Такая обувь гораздо более комфортна и выглядит намного элегантнее. Особенно эффектны босоножки с тонкими высокими каблуками, которые делают ноги визуально длиннее.

Шлепанцы – тренд 2023 года

Шлепанцы любят все. В этом году их можно носить не только на пляже или в отпуске, потому что удобная классика получила современный апгрейд к наступающему сезону. Вьетнамки на каблуке или платформе покорили сердца модниц и стали обувным трендом лета 2023 года. И это понятно, ведь они выглядят шикарно и мгновенно обновляют абсолютно любой образ.

Яркие неоновые цвета

Неоновые цвета сейчас в моде и идеально подходят для летнего сезона. В 2023 году яркие босоножки стали трендовыми.

Они могут быть розовыми, небесно-голубыми или неоново-зелеными — нет предела возможностям. Яркая летняя обувь буквально заставляет наряды сиять. Можно использовать неоновые босоножки в качестве эффектного акцента или носить яркие цвета с головы до ног — в 2023 разрешено все.

Босоножки на танкетке

Если хочется увеличить рост, а обувь на высоком каблуке или на шпильке кажется неудобной, можно выбрать босоножки на танкетке, которые оказались в тренде. Их можно было видеть на всех подиумах, и многие дизайнеры вернули их к жизни. Но о массивных моделях 2000-х следует забыть — современная танкетка выглядит гораздо изящнее и элегантнее, поэтому особенно хорошо сочетается с воздушными юбками и платьями.


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