Счётная палата нашла в центре Москвы три ведомства времён президентства Медведева
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В ходе проведения масштабной аудиторской проверки Счетная палата РФ обнаружила три ведомства, которые были созданы при экс-президенте Дмитрии Медведеве и продолжали свою работу в течение одиннадцати лет.
Всего в них было трудоустроено порядка 1200 человек.
Согласно архивным данным и метрическим книгам, последние сведения об этих ведомствах фиксируются в исторических источниках – архивных записях и метрических книгах – на рубеже 2013-2014 годов. Затем эти упоминания исчезают.
Офисы указанных ведомств удалось обнаружить во время проведения описей зданий в пределах Садового кольца Москвы. Как отметили аудиторы, все работавшие в органах Медведевской эпохи сотрудники ответственно выполняли возложенные на них обязательства и получали законную зарплату.
Кроме того, в ведомствах периодически проходил набор сотрудников через сайты Job.ru и vakant.ru . Оклады таким работникам выписывались в штатном режиме.
Назначение ведомств на данный момент установить не удалось. Над этим работают специалисты.
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