Угрожал убить девушку в прямом эфире: в Волгограде поймали треш-блогера

В полицию обратились люди, которые узнали о стриме блогера, держащего на мушке пистолета девушку. Издевательства над ней он транслировал в социальных сетях, сообщает RT.

Правоохранители выяснили, что дело происходит в Волгограде и задержали насильника. По данным Пятого канала, 18 мая мужчина пришел в гости к знакомой, запустил трансляцию и начал над ней издеваться – избивал и угрожал убийством. В этот момент блогер находился под воздействием запрещенных веществ.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Потерпевшей оказана медицинская помощь. Об этом сообщает Радио 1.