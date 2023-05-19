 

Бабулька в парике: Пугачеву не узнали в дешевом магазине в Израиле

19.05.2023, 11:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт “даркон” Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

74-летняя Пугачева и ее пятый муж-иноагент, если верить прессе, живут в частном доме в Герцлие, что в 10 км от Тель-Авива. Они часто прогуливаются по улицам, и особого внимания к ним там нет. “О российских знаменитостях ничего не пишут, потому что к ним нет общественного интереса: здесь свои звезды и свой язык”, – поясняют это газеты.

Недавно Пугачеву без макияжа увидели в небольшом магазинчике с товарами первой необходимости. “Никто внимания на нее не обращал – стоит бабулька в парике, что-то выбирает, в Израиле таких много, – говорит очевидица. – Я тоже не сразу ее и узнала, а другие люди вообще не обратили внимания. Это в России Пугачевой не дают прохода, а тут она – простой человек, без пафоса и звездности”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02.21 / Число безработных в РФ в январе снизилось на 2,6%

25.12.20 / В Москве появились квадратные светофоры

18.11.20 / Симоньян вызвала на дуэль автора фейка о ее сборнике рассказов

12.03.21 / Зеленский о заседании СНБО: Украина дает сдачи всем, кто наносил по ней удары

05.12.20 / В соцсетях обнародовали определение ВАКС с информацией следствия о якобы взятке Микитася Гройсману. Пресс-служба экс-премьера это отрицает

20.09.21 / Украина и США впервые решили провести боевые стрельбы на учениях «Rapid Trident»

13.12.20 / При столкновении иномарки и грузовика погибли три человека под Кировом

01.03.22 / В ОП предупредили о последствиях раздачи оружия заключенным на Украине

22.07.20 / Донбасс и Киев договорились о мерах по контролю за соблюдением перемирия

26.12.21 / В РФ начали создавать систему для ремонта «некооперируемых» спутников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика