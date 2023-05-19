Бабулька в парике: Пугачеву не узнали в дешевом магазине в Израиле

Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт “даркон” Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

74-летняя Пугачева и ее пятый муж-иноагент, если верить прессе, живут в частном доме в Герцлие, что в 10 км от Тель-Авива. Они часто прогуливаются по улицам, и особого внимания к ним там нет. “О российских знаменитостях ничего не пишут, потому что к ним нет общественного интереса: здесь свои звезды и свой язык”, – поясняют это газеты.

Недавно Пугачеву без макияжа увидели в небольшом магазинчике с товарами первой необходимости. “Никто внимания на нее не обращал – стоит бабулька в парике, что-то выбирает, в Израиле таких много, – говорит очевидица. – Я тоже не сразу ее и узнала, а другие люди вообще не обратили внимания. Это в России Пугачевой не дают прохода, а тут она – простой человек, без пафоса и звездности”.