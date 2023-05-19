Apple выбыла из топ-3 импортеров смартфонов в Россию

Как сообщают “Ведомости”, исследование GS Groups показало, что Apple потеряла свои позиции в РФ как третий по величине импортер смартфонов.

В настоящее время доля Apple на российском рынке смартфонов составляет всего 11%, что соответствует 5 месту в списке. Xiaomi возглавляет рейтинг с 21% (1,3 млн смартфонов в первые три месяца 2023 года). На втором месте Samsung (14%), на третьем – Honor (11,3% – 730 тысяч смартфонов).

Apple по-прежнему входит в топ-3 гаджетов, используемых в РФ – в настоящее время россияне владеют более чем 13 000 000 iPhone. Samsung занимает первое место, за ним следует Xiaomi.

Следует отметить, что Apple лидирует в денежном выражении – на iPhone пришлось 40% всех продаж смартфонов в первом квартале этого года. Денис Кусков является генеральным директором TelecomDaily, отмечает, что доля рынка Apple в РФ может снижаться, но компания сохраняет свое финансовое положение, поскольку ее смартфоны относятся к дорогому сегменту. Кусков убежден, что доля рынка купертиновской компании останется самой высокой в этом сегменте.