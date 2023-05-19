Известный актер раскритиковал Вайкуле после ее спорных высказываний

Мало кто смог удержаться от комментариев в адрес Лаймы Вайкуле после ее слов о том, что она “содержала весь Советский Союз”. Не смог остаться в стороне и известный актер Владимир Гостюхин, который затронул одиозную певицу в своем новом интервью.

Еще во времена советского Союза он много гастролировал по Латвии и Литве, которые сегодня обозвал “задворками Европы”. Открывались перед ним тогда такие роскошные пейзажи, что советскому человеку такое было даже представить сложно. Оказывается, что даже в местных колхозах были построены роскошные бассейны, которые для избалованных, по мнению Гостюхина, местных, были делом привычным.

Именно поэтому, уверен Владимир Гостюхин, многие советские звезды воспарили и стали считать себя небожителями. Отнести к таким можно и саму Лайму Вайкуле, и покойного Вахтанга Кикабидзе.

“На них тратили огромные деньги. Там культивировалось сознание, что они особенные”, – рассказал актер о корне всех проблем.

Есть при этом, разумеется, и заслуживающие его уважение уроженцы Прибалтики. Это Георг Отс, Раймонд Паулс, Вия Артмане и многие другие.

Что же до личности подруги Примадонны – Владимир Васильевич имеет твердое и практически беспощадное мнение.

“Побрякушка и дура. Кому она нужна?”, – раскритиковал Владимир Гостюхин Лайму Вайкуле после ее спорных высказываний.