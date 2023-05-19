Матвеев прошел курсы по осознанным родам ради Боярской

Максим Матвеев и Лиза Боярская – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги живут вместе уже больше 10 лет и воспитывают двоих детей. Многие удивляются, как звездам удается сохранять семейную идиллию и трепет в отношениях. Оказалось, в этом есть немалая заслуга мужа наследницы знаменитого “мушкетера”.

В шоу Иды Галич “Есть вопросики” Максим Матвеев рассказал, что готов на многое, чтобы порадовать жену. Например, в свое время актер проходил курсы по осознанным родам ради супруги. Муж Боярской считает, что этот опыт обязательно должен пройти каждый мужчина. “Для меня это было само собой разумеющееся. Я очень этого хотел”, – отметил Матвеев.

Кроме того, Максим Матвеев старается окружать жену вниманием и заботой. По признанию актера, он часто дарит возлюбленной цветы и старается по возможности встречать ее в аэропорту. При этом, как отметил Матвеев, они с супругой не придают романтике большого значения. По его мнению, очень важно, чтобы взгляды партнеров в этом вопросе совпадали.

“Можем улететь встречать закат. Но это очень сложный момент. Такие решения нельзя принимать в одностороннем порядке. Ты такой — придумаю-ка я что-то, а человек не готов”, – заявил в интервью актер.

Ранее “Дни.ру” писали, что жизнь Максима Матвеева и Елизаветы Боярской подпортил развод. Не так давно имя актрисы использовали мошенники, которые обманывают людей на деньги. Звезда предостерегла поклонников не верить сообщениям с просьбой о финансовой помощи.