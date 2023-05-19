Десятки фанатов Джона Кармака пригрозили самоубийством, если он пойдёт на BasedCon

Десятки фанатов легендарного американского разработчика игр Джона Кармака угрожают совершить самоубийство, если он пойдёт на BasedCon – Sci-Fi конференцию, на которой не приветствуется так называемая woke-пропаганда. Сторонники ультра-либеральных ценностей полагают, что ни у кого, особенно у публичных людей, «нет права поддерживать, обсуждать, рекламировать или упоминать идеи, идущие вразрез с прогрессивными общественными практиками».

Не менее 20 человек заявили, что готовы покончить с собой, если кумир не оправдает их ожиданий. Сам Кармак ответил им: «Эй, я и так туда иду, хватит рекламировать мне это». Некоторые объявили, что уже совершили попытку суицида: один съел булочку с глютеном, другой засунул голову в электрическую духовку, но они оба были спасены врачами.

«Свобода мнения не означает свободу исповедания человеконенавистнических ценностей, – говорит один из организатор акции #F*сkCarmack. – Если ты считаешь, что консервативные установки – это тоже мнение, то ты буквально Гитлер, а может даже и хуже. Мы не допустим, чтобы Гитлер выступал на съезде других Гитлеров».

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