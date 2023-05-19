Окаменелости неизвестного гигантского травоядного динозавра найдены в Аргентине

Ученые из CONICET, Национального совета по научно-техническим исследованиям Аргентины, обнаружили окаменелые останки гигантского травоядного динозавра, который бродил по Земле 90 миллионов лет назад. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cretaceous Research.

Новый вид назван chucarosaurus diripienda. Исследователь Матиас Мотта отметил размеры бедренной кости, указывающие на вес в 40-50 тонн и длину в 30 метров. У этого вида были более тонкие кости по сравнению с другими динозаврами аналогичного размера, что указывало на его стройность.

Ученые отнесли этот новый вид к зауроподам – подотряду динозавров. Два изученных экземпляра были найдены в провинции Рио-Негро во время экспедиции, которая состоялась в 2019 году.

Это открытие имеет большое научное значение, поскольку расширяет знания об эволюции и разнообразии динозавров. Результаты этого изыскания позволят ученым лучше воссоздать и понять древний мир, в котором происходили эволюционные процессы и жили подобные существа.