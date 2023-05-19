Кто сказал, что коричневый не подходит для лета? Теперь он официально в летней моде! Лучшие идеи стильных образов

Коричневый цвет считается нейтральным и вроде как относящимся к осенне-зимнему гардеробу. Однако благодаря блогерам-инфлюенсерам (например, Кендалл Дженнер) он официально стал одним из топовых оттенков лета-2023. Разбираемся, как создавать эффектные образы с коричневыми вещами, вдохновляемся идеями.

Тотал лук

С помощью коричневой одежды можно презентовать элегантные, мягкие и сдержанные образы. Самое простое решение — это создать тотал лук из вещей одного цвета. Например, вы можете подобрать верх и них в одинаковых оттенках коричневого. Подходит для лета и просто коричневое платье или сарафан.

Экспериментируйте с разными оттенками трендового цвета. Вы можете брать за основу как оттенок темно-шоколада, так и светло-горчичный. Для деловой среды больше подходит первое, для повседневных образов — второе.

Не избегайте одежды с принтами, ведь изделия с рисунками тоже в моде. Для создания игривого и кокетливого летнего лука используйте платье коричневого цвета с мелким светлым узором (например, с растительным принтом).

Монохромные образы

В контексте одного наряда можно сочетать вещи разных оттенков коричневого. Например, темно-коричневые брюки и светло-коричневый топ, или наоборот.

Помните о том, что светлые оттенки добавляют объема, а темные — уменьшают. Эту особенность можно использовать для визуальной коррекции фигуры. Например, если у вас полные бедра, тогда подойдут более темные штаны или юбка.

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С белым

Традиционно все нейтральные цвета прекрасно сочетаются между собой. Это означает, что коричневые вещи вы можете комбинировать с белыми, например.

Подобные образы получаются очень нарядными, подходящими не только для работы и офиса, но также и для посещения торжественных мероприятий. Белый цвет освежает и добавляет нотку гламура. Коричневый на его фоне выглядит более благородно.

С черным

Сочетание коричневого и черного используйте тогда, когда есть необходимость создать строгий, лаконичный, официальный образ. Например, вы можете сочетать черные брюки и футболку с коричневым кардиганом. Или дополните коричневое платье черной сумочкой.

С синим или зеленым

Коричневый — цвет земли, поэтому он хорошо смотрится с другими «землистыми» оттенками. Например, зеленым или синим. Вот, почему вы можете смело носить свои любимые синие джинсы с коричневой кофточкой.

То же самое можно сказать и о зеленом цвете. Сочетание коричневого и зеленого делает образы изысканным и элегантным, не таким мрачным, как, например, при сочетание черного и коричневого.