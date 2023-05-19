 

Zа Vойну: Про импичмент Байдена

19.05.2023, 5:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Относительно начатого процесса объявления импичмента Байдена.

1. Запустила процесс импичмента конгрессмен Марджори Тейлор-Грин (американский Жириновский в юбке). До промежуточных выборов прошлого года, считалась фриком даже среди республиканцев, но в силу усиления положения трампистов, она теперь уже прочно стала одним из рупоров новых правых консерваторов кучкующихся вокруг Трампа.

2. Так как у республиканцев в Палате представителей большинство, то с технической точки зрения у них есть возможность довести дело до формальных обвинений, которые при переходе в Сенат будут заблокированы в Сенате, где большинство у демократов. Соответственно, нет ни одного шанса, что процесс импичмента Байдену будет доведен до конца.

3. Впрочем, ровно такая же ситуация была и с импичментом Трампу, когда расклад был противоположный в обеих палатах и все также стопорилось на Сенате. Что в обеих случаях не помешало начинать этот процесс при полном понимании невозможности его довести до конца.

4. Смысл не в импичменте как таковом, а в информационной кампании, которая будет его сопровождать, и, которую постараются растянуть вплоть до выборов президента США 2024 года, где процесс импичмента Байдена вкупе с расследованием фактов коррупции, получения денег от Китая и превышения служебных полномочий, будут противопоставляться уголовным обвинениям против Трампа.

5. Поэтому – импичмента фактически не будет, болтовни про импичмент будет очень много и очень долго.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04.22 / Фомин день: что нельзя делать в праздник 3 апреля

06.09.21 / Блеск для губ делаем своими руками. Все компоненты натуральные, а процесс приготовления занимает пять минут

04.03.23 / Вопрос, с которым всегда возникают проблемы: лучшие процедуры для умывания лица для всех типов кожи

06.06.22 / Морпех рассказал как два йети попали в район военных учений США

06.08.22 / Почти 40% американцев вынуждены сократить повседневные траты для оплаты медуслуг

17.03.22 / Последнее слово Алексея Навального. Полный текст

24.06.21 / “Он должен сидеть в тюрьме”: Бритни Спирс рассказала, как на протяжении 13 лет обходился с ней отец

10.03.23 / «Удар Польши по Зеленскому» — Варшава обязала украинских беженцев оплачивать половину расходов на жильё

10.01.22 / Зуб мудрости России

24.11.22 / Тренажёрица – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика