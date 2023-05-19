Zа Vойну: Про импичмент Байдена

Относительно начатого процесса объявления импичмента Байдена.

1. Запустила процесс импичмента конгрессмен Марджори Тейлор-Грин (американский Жириновский в юбке). До промежуточных выборов прошлого года, считалась фриком даже среди республиканцев, но в силу усиления положения трампистов, она теперь уже прочно стала одним из рупоров новых правых консерваторов кучкующихся вокруг Трампа.

2. Так как у республиканцев в Палате представителей большинство, то с технической точки зрения у них есть возможность довести дело до формальных обвинений, которые при переходе в Сенат будут заблокированы в Сенате, где большинство у демократов. Соответственно, нет ни одного шанса, что процесс импичмента Байдену будет доведен до конца.

3. Впрочем, ровно такая же ситуация была и с импичментом Трампу, когда расклад был противоположный в обеих палатах и все также стопорилось на Сенате. Что в обеих случаях не помешало начинать этот процесс при полном понимании невозможности его довести до конца.

4. Смысл не в импичменте как таковом, а в информационной кампании, которая будет его сопровождать, и, которую постараются растянуть вплоть до выборов президента США 2024 года, где процесс импичмента Байдена вкупе с расследованием фактов коррупции, получения денег от Китая и превышения служебных полномочий, будут противопоставляться уголовным обвинениям против Трампа.

5. Поэтому – импичмента фактически не будет, болтовни про импичмент будет очень много и очень долго.

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