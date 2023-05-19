Молодят на сто процентов: секреты выбора укороченных брюк для женщин за 50 и самые модные модели

Мода 2023 года предлагает разнообразные модели одежды для зрелых женщин. Одна из них – это укороченные брюки. Их длина может варьироваться от середины икры до области выше лодыжек. Это одежда обладает выраженным омолаживающим эффектом. В статье мы расскажем о секретах выбора укороченных брюк для женщин за 50 и приведем самые модные модели.

Брюки-капри

Брюки-капри подходят женщинам любого возраста. Эта одежда отличается большим разнообразием фасонов, и вы всегда сможете найти вариант, подходящий для вашей фигуры. Капри обычно носят летом, поэтому их изготавливают из легких тканей, таких как хлопок, лен и тонкий деним.

Вы можете носить капри с рубашками, блузками без рукавов, футболками и туниками. Если вы выбираете модель с принтами, то верх должен быть однотонным и наоборот.

Что касается обуви, то выбирайте пару в зависимости от ситуации. Для прогулок подойдут кроссовки, лоферы или балетки. Если вы хотите создать более нарядный образ, то надевайте туфли или сандалии на танкетке.

Укороченные широкие брюки

Широкие брюки – одна из главных модных тенденций 2023 года. Укороченный вариант – идеальный выбор для жарких летних дней. Для ношения таких брюк нет ограничений по возрасту, фигуре и выбранному стилю.

Вы можете сочетать укороченные широкие брюки с белой рубашкой, футболкой или льняной блузкой. Такие наряды идеально подходят для отдыха и прогулок.

Укороченные широкие брюки можно также сочетать с модными однотонными нарядами. Если вы любите яркие тона, то остановите свой выбор на желтом, ярко-пурпурном, синем или зеленом. Это трендовые цвета лета 2023.

Из джинсовой ткани

Джинсы – самый популярный вид повседневной одежды. Укороченные брюки из денима можно сочетать с разными видами летних вещей.

Укороченные джинсы бывают облегающими, прямыми или широкими. Подбирайте их фасон по фигуре.

Синий деним считается классикой. Его можно комбинировать с одеждой разных оттенков. Однако можно встретить укороченные джинсы белых, оливковых, черных, серых и многих других тонов. У вас есть возможность подобрать цвет на свой вкус.

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Сочетание белой рубашки с джинсами считается универсальным и практичным. Но вы также можете скомбинировать укороченные брюки из денима с блузками и футболками. Если вам нужен наряд в стиле “кэжуал шик”, то добавьте пиджак или кардиган.

Укороченные джинсы можно носить с белыми кроссовками, балетками, лоферами, туфлями-лодочками, сандалиями и босоножками на танкетке.

Яркие тона

Летом 2023 года будут популярны прямые модели укороченных брюк. Что касается цвета, то отдавайте предпочтение ярким тонам, а также оттенкам желтого и зеленого.

Сочетайте цветные брюки с однотонным белым верхом. Наденьте на ноги удобные белые кроссовки или сандалии.

Образ в белых тонах

Вы можете сочетать белые укороченные брюки прилегающего силуэта с белоснежным верхом. Такой цвет прекрасно освежает и омолаживает внешний вид.

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Чтобы ваш образ не выглядел скучным и однообразным, дополните его ярким шейным платком и другими красочными аксессуарами.

Сочетание с летними нарядами

Чтобы правильно вписать укороченные брюки в свой летний образ, необходимо определить их стиль. В зависимости от этого следует подбирать подходящий топ, обувь, аксессуары и верхнюю одежду. Цвет тоже важен, так как от него зависит ваш общий стиль.

Если вам нужно создать повседневный образ, то наденьте укороченные джинсы со свитшотом или футболкой. Дополните наряд кроссовками, удобными туфлями или балетками. В прохладную погоду вы можете накинуть сверху джинсовую куртку.

Если вам нужен стильный образ для полуофициального мероприятия, то дополните укороченные капри или широкие брюки однотонной блузкой или рубашкой. Сверху наденьте пиджак, блейзер или болеро.

Заключение

Укороченные брюки – удобная и практичная одежда. Она идеально подходит женщинам 50+, так как позволяет визуально скинуть десяток лет.