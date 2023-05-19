 

Полина Гагарина призналась в любви своей маленькой груди

19.05.2023, 4:42, Новости дня
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Полину Гагарину называют одной из самых привлекательных певиц страны. Многочисленные поклонники 36-летней артистки часто восхищаются не только ее естественной красотой, но и стройной фигурой. Впрочем, есть и те, кто считает внешний вид звезды нездоровым и критикует ее за чрезмерную худобу.

Полине Гагариной часто приходится бороться со злопыхателями, которые обсуждают ее телосложение практически под каждым новым снимком. Некоторые подписчики говорят, что мечтают накормить исполнительницу, и призывают ее срочно набрать вес. При этом саму певицу ее фигура более чем устраивает.

В подкасте “Ниче святого” HiFi-стриминга “Звук” Гагарина в очередной раз ответила всем тем, кто любит оставлять нелестные комментарии в ее соцсетях. Артистка заявила, что довольна своими формами, и призналась в любви своей маленькой груди. По словам звезды, в ее жизни был период, когда ее фигура была куда менее стройной. Этот опыт знаменитости совершенно не понравился.

“Я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая. Потому что знаю, что такое большая грудь, ведь была беременна два раза. И тогда она выросла до нереальных размеров, мне с этим неудобно, тяжело. И мне это не идет. Я доска — и мне это очень нравится!” – ответила злопыхателям Гагарина.

Ранее “Дни.ру” писали, что некоторые поклонники обвинили Полину Гагарину в том, что она якобы использует нездоровые методы похудения и принимает специальные препараты.
Певица не стала терпеть таких обвинений и опровергла домыслы.


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