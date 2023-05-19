Мнение: Бахмут и Мариуполь

Опять от Паши Пряникова, который просто фонтанирует в последнее время никому не нужными инсайтами:

“Понял, почему зациклились на Бахмуте. Потому что его в качестве ключевой точки при возможном противостоянии Украины и России указал идеолог нынешней России Иван Ильин. Он же указывал в качестве второй ключевой точки Мариуполь (этот завет Ильина уже выполнили). В 1950 году этот крайне правый публицист пишет (https://litlife.club/books/58254/read?page=86) в своей книге «Наши задачи»:

«И вот когда после падения большевиков мировая пропаганда бросит во всероссийский хаос лозунг: «Народы бывшей России расчленяйтесь!» – то откроются две возможности: или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмет в свои крепкие руки «бразды правления», погасит этот гибельный лозунг и поведёт Россию к единству, пресекая все и всякие сепаратистские движения в стране; или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется непредставимый хаос передвижений, возвращений, отмщении, погромов, развала транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия.

При самом скромном подсчёте – до двадцати отдельных «государств», не имеющих ни бесспорной территории, ни авторитетных правительств, ни законов, ни суда, ни армий, ни бесспорно национального населения.

Медленно, десятилетиями будут слагаться новые, отпавшие или отчленённые государства. Каждое поведёт с каждым соседним длительную борьбу за территорию и за население, что будет равносильно бесконечным гражданским войнам в пределах России.

Чтобы наглядно вообразить Россию в состоянии этого длительного безумия, достаточно представить себе судьбу «Самостийности Украины».

Этому «государству» придется прежде всего создать новую оборонительную линию от Овруча до Курска и далее через Харьков на Бахмут и Мариуполь. Соответственно должны будут «ощетиниться» фронтом против Украины и Великороссия и Донское Войско. Оба соседних государства будут знать, что Украина опирается на Германию и является её сателлитом и что в случае новой войны между Германией и Россией немецкое наступление пойдет с самого начала от Курска на Москву, от Харькова на Волгу и от Бахмута и Мариуполя на Кавказ. Это будет новая стратегическая ситуация, в которой пункты максимального доныне продвижения германцев окажутся их исходными пунктами.

Нетрудно представить себе и то, как к этой новой стратегической ситуации отнесутся – Польша, Франция, Англия и Соединенные Штаты; они быстро сообразят, что признать Самостийную Украину значит отдать её германцам (т. е. признать первую и вторую мировые войны проигранными!) и снабдить их не только южнорусским хлебом, углём и железом, но и уступить им Кавказ, Волгу и Урал.

На этом может начаться отрезвление Западной Европы от «федеративного» угара и от общерусского расчленения».

(Просто кто-то перечитал Ильина и понял его буквально) (Павел Пряников)

Что тут скажешь? Разве что с бенефициаром Ильин явно не угадал: Германия, понятно, в нынешней ситуации была союзницей как раз России, а вот поддержка Украины – это США и Англия. Хотя, конечно, винить Ильина нельзя – он все ж писал всего через пять лет после конца ВМВ, и он, естественно, никак не мог представить союз лежащих в развалинах России и Германии. Довольно, что он в принципе угадал саму линию противостояния – это уже выдает в нем прежде всего чрезвычайную свободу мысли и взгляда. Грандиозно!

Хотя и жаль, что столь умный человек – и ставил на “диктатуру, которая поведет Россию к единству”; понять, что России не нужно ни диктатуры, ни единства, так и не смог почему-то.

Германия же в очередной раз поставила не на ту лошадь и в очередной раз проиграла. Как-то прям фатально не везет немцам; люди, что ли, настолько плохие?