 

Не все же барабан крутить: у 77-летнего Якубовича появилась новая работа

19.05.2023, 3:21, Новости дня
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Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова объявил старт продаж билетов на премьеру спектакля “Скупой” по комедии Ж.-Б. Мольера в постановке Валентина Клементьева, которая состоится 13 и 14 июня. В роли Гарпагона – народный артист России Леонид Якубович. Его партнершей стала заслуженная артистка Евдокия Германова – это еще один бриллиант Нового театра.

Интересно, что 77-летний ведущий “Поля Чудес” выступил в этой постановке не только как исполнитель заглавной роли, но и как драматург: им написаны оригинальные монологи Гарпагона, которые придают хрестоматийному образу законченного скупца и эгоцентрика неожиданный объем и парадоксальную глубину. Такое соавторство рифмуется с первой постановкой “Скупого” в театре Пале-Рояль в Париже, где Гарпагона сыграл сам Мольер.

“Якубович поражает своими подробными рассказами о спектаклях Завадского, Плучека, Эфроса… – поражен Эдуард Бояков. – Когда читаешь его стихи, когда видишь его кабинет, его личное пространство, закрытое от внешнего мира, понимаешь, что это и есть классика. Это спектакль про конфронтацию поколений. Но если у Мольера она непримирима, в прочтении Клементьева и Якубовича она не так категорична”.


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