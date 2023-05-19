 

За год спрос на новостройки вырос на 24%

19.05.2023, 3:21, Новости дня
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В апреле в новостройках класса “комфорт” в Москве куплено около 3 тыс. лотов – на 17% меньше, чем месяц назад, но на 24% больше относительно апреля прошлого года. На долю покупок с привлечением ипотеки пришлось 79%.

Наибольшим спросом пользовались запад и юг столицы, на которые пришлось по 21% от всех сделок.

Цены за месяц практически не изменились, оставшись на уровне 282,7 тыс. рублей за кв. м. Предложение выросло более чем на 5%. Всего в первичной продаже находится 23,6 тыс. лотов в проектах класса “комфорт”. Только 2,3 тыс. лотов относятся к апартаментам, абсолютное большинство – это квартиры.

Наибольший объем новостроек представлен на юго-востоке и западе города – по 17% от всего предложения.

Почти 38% от всех квартир в продаже – это “однушки”. Еще четверть лотов приходится на формат студий и 27% – на “двушки”. Более 66% предложения составляют квартиры с чистовой отделкой.

Цены на жилье в апреле стартуют от 3,9 млн рублей. За такую сумму предлагается студия в 20,6 кв. м в проекте Clementine. Самая дорогая квартира в апреле оценивалась в 115,2 млн рублей. Речь идет о пентхаусе в проекте ALIA.


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