Кругом одни евреи

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19.05.2023, 3:10, Разное
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Антисемитизм на государственных контрактах. Мнение Александра Минкина.

Роман Силантьев, человек учёный, написал экспертизу, которая доказывает, что арестованные Евгения Беркович и Светлана Петрийчук «действительно занимались оправданием терроризма в форме постановки спектакля».

По нашему мнению, Роман Силантьев занимается разжиганием национальной розни и антисемитизмом. В частности, он заявил:

ЦИТАТАРоман Силантьев:

«Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским.

У нас есть целая группа евреев, которые вступили в эту организацию и там благополучно скончались. Наблюдая это — притом что ваххабиты хотят всех евреев вырезать под корень, — наблюдая это со стороны евреев, это уже постмодерн, честно говоря».

Где Силантьев раз за разом наблюдает евреев-ваххабитов, совершенно неизвестно. Возможно, он их выдумал.

Его фраза — «У нас есть целая группа евреев, которые вступили в эту организацию (в ваххабиты. — А. М.) и там благополучно скончались» — выставляет евреев идиотами. Но, насколько известно, они не такие уж идиоты.

В мире стайных животных (гиены, обезьяны, крысы) распространено специфическое поведение паршивых особей. Охотиться на здоровую сильную и, значит, опасную добычу они не рискуют. Они нападают на слабых и рвут их беспощадно.

Силантьеву, который взялся своей экспертизой растерзать двух безобидных девчонок, мы порекомендовали бы взяться за гораздо более важный объект, если, конечно, Силантьев — храбрый гражданин и борец за расовую чистоту.

Серьёзный и перспективный объект для доктора исторических наук Силантьева есть. На него указал Игорь Стрелков (Гиркин):

ЦИТАТАИгорь Стрелков (Гиркин):

«Кто такой Пригожин, скажите мне? Он русский человек? Нет. Он не русский человек, он даже по национальности не русский человек. Для него, как, кстати, и для большинства большевиков образца 1917 года, вы сами должны знать не хуже меня, из кого состояла РСДРП(б), да и (м) тоже к 1917 году, — там русских-то было с гулькин нос. Большинство было евреев с примесью грузин (неужели и Сталин тоже?! — А. М.), которые на тот момент были очень оппозиционные. Тот же Дзержинский — он же по женской линии таки еврей, а по отцу поляк, вообще замечательно. Смесь».

Начиная специальную военную операцию в феврале 2022-го, президент Путин, депутаты Государственной думы и главные гостелепропагандисты утверждали и утверждают до сих пор, что СВО, кроме всего прочего, привела к невиданному сплочению жителей России. А что мы видим? Разброд и шатание.

Даже Дзержинский никуда не годится. Он не годится дважды: как еврей и как поляк. Что теперь делать: то ли памятник на Лубянку возвращать, то ли переписывать историю ВЧК?

После начала СВО Силантьев заявил:

ЦИТАТАРоман Силантьев:

«На Украине устраиваются гонения на православную церковь, так как в основе укронацизма лежит неоязычество сатанинского характера».

Так что не только Дм. Медведев обнаруживает иблисов и прочую нечисть.

Раньше мы думали, что переписывание истории лучше всего получается у Мединского. А теперь сам собою складывается авторский коллектив: Тихон Шевкунов, Роман Силантьев, Стрелков (Гиркин), Проханов, Соловьёв и Симоньян.

Перспективный руководитель для этой группы имеется. Судя по гиперактивности Дм. Медведева в его телеграм-канале, у него очень много свободного времени и очень много важных мыслей, которые сами просятся, чтобы их отлили в граните.

Александр Минкин,
«Новая газета»

Источник: Новая газета


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