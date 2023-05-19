 

Мнение: Всю байбачиную жисть

19.05.2023, 2:27, Разное
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Добрый Ютуб подкинул еще одного Костю Райкина, столь же невероятного и фееричного в молодости. Тут хорошо еще то, что я это смотрел прямо тогда, когда это в первый раз показывали – то есть в 1980 году, и помню этот номер прекрасно. Это была, стало быть, передача “Вокруг смеха” по Первой программе (в то время такие передачи не пропускали – видеомагнитофонов не было, Ютуба тоже, пропустишь – никогда больше не увидишь). Мы сидели с мамой, смотрели по телевизору, я был… дайте посчитаю… в 7 классе.

Шустрый был мальчонка. И – редкий случай – не потускнело с годами. Смотрю сейчас с таким же детским восторгом.

Источник: Размышления вольного социолога


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