Мнение: Всю байбачиную жисть

Добрый Ютуб подкинул еще одного Костю Райкина, столь же невероятного и фееричного в молодости. Тут хорошо еще то, что я это смотрел прямо тогда, когда это в первый раз показывали – то есть в 1980 году, и помню этот номер прекрасно. Это была, стало быть, передача “Вокруг смеха” по Первой программе (в то время такие передачи не пропускали – видеомагнитофонов не было, Ютуба тоже, пропустишь – никогда больше не увидишь). Мы сидели с мамой, смотрели по телевизору, я был… дайте посчитаю… в 7 классе.

Шустрый был мальчонка. И – редкий случай – не потускнело с годами. Смотрю сейчас с таким же детским восторгом.