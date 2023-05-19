 

DELFI – напавший на русскоговорящую семью латыш отделался условным сроком

19.05.2023, 2:10, Новости дня
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Рижский городской суд приговорил к условному тюремному сроку и штрафу мужчину за нападение на русскоговорящую семью. Как пишет DELFI, согласно обвинению, мужчина совершил действие, направленное на разжигание национальной ненависти и розни, которое связано с насилием и угрозами, а также грубо нарушил общественный порядок.


AP

Рижский городской суд приговорил к условному тюремному сроку мужчину за нападение на русскоговорящую семью. Как передаёт DELFI, суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на шесть месяцев и штрафу в размере €3100. Наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком на один год.

Согласно обвинению, мужчина совершил действие, направленное на разжигание национальной ненависти и розни, которое связано с насилием и угрозами, а также грубо нарушил общественный порядок.

В прошлом году 14 мая обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заметил в общественном месте двух незнакомых ему взрослых людей и их несовершеннолетнюю дочь, которая держала в руках цветы. Семья разговаривала между собой на русском языке. В этот день они планировали отметить выпускной дочери и посетить один из рижских музеев.

Обвиняемый мужчина подошёл к упомянутой семье и предложил им купить украинские гривны, на что получил ответ, что в гривнах нет необходимости.

Затем семья собралась уходить, а обвиняемый, воспользовавшись полученным отказом как предлогом для начала конфликта, начал преследовать двух взрослых и девочку. Он выкрикивал вслед семье оскорбительные и ненавистнические фразы, которые были направлены против русских людей, а также угрозы убийства, например, «русские оккупанты», «вон отсюда», «оккупант е*****й», «фашист», «мы тебя убьём», «ты к нам в Латвию пришёл» и «убирайся в Россию».

Следуя за семьёй, обвиняемый несколько раз пытался кулаком ударить одного из взрослых по голове, но жертва увернулась от ударов. Он не менее двух раз толкнул одного члена семьи и один раз схватил его руками за шею.

Вышеупомянутые действия привлекли внимание прохожих, которые проинформировали о происходящем Госполицию, а также двое мужчин остановили обидчика, положив его на землю до прибытия полиции.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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