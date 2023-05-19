«Империалистическая спесь и крайняя близорукость» — Global Times об отношении Запада к саммиту «Китай — Центральная Азия»

Саммит «Китай — Центральная Азия» имеет очень позитивный демонстрационный эффект для всего мира, пишет Global Times. Между тем, как отмечает издание, некоторые люди в США и на Западе, скованные своей узколобой логикой, хотят рассматривать сотрудничество Пекина и центральноазиатских стран только с геополитической точки зрения. «Это своего рода империалистическая спесь и крайняя близорукость», — говорится в статье.



AP

Саммит «Китай — Центральная Азия» — позитивная демонстрация для всего мира, пишет китайская газета Global Times.

Китайский город Сиань принимает президентов пяти стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. И хозяином этого саммита, который проходит с четверга по пятницу, будет председатель КНР Си Цзиньпин.

Это первое крупное дипломатическое мероприятие Поднебесной, которое она проводит в этом году, и первая личная встреча руководителя Китая с лидерами пяти стран Центральной Азии с момента установления дипломатических отношений 31 год назад.

Главы государств не только обменяются мнениями по двусторонним, многосторонним и важнейшим международным и региональным вопросам, но и подпишут важный политический документ, указывается в статье.

Вполне можно ожидать, что этот саммит «ещё больше укрепит взаимное политическое доверие» между Китаем и пятью центральноазиатскими государствами и выведет двустороннее сотрудничество в различных областях на новый уровень.

«Это не только веха в истории развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии, — говорится в статье. — Он (саммит. — ИноТВ) поспособствует миру, стабильности и процветанию региона. Для всего мира оживлённое мероприятие в Сиане также имеет очень позитивный демонстрационный эффект».

Центральная Азия была тем самым местом, где была запущена инициатива «Один пояс — один путь», напоминает издание. Теперь грузовые поезда Китай — Европа стали там обычным зрелищем. Китай также на протяжении многих лет является крупнейшим или основным торговым партнёром стран Центральной Азии, и объём торговли с ними постоянно достигает рекордно высокого уровня.

В последние годы сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии было очень стабильным и практически не подверженным влиянию геополитических факторов. И тут фундаментальная причина заключается в том, что в этом сотрудничестве нет геополитического элемента, считает издание.

«Однако некоторые люди в США и на Западе, скованные своей узколобой логикой, хотят рассматривать сотрудничество Китая и Центральной Азии только с геополитической точки зрения, и их выводы, естественно, абсурдны. Чем больше они клевещут на Китай, обвиняя его в «контроле над Центральной Азией» и «установлении там сферы влияния», тем больше демонстрируют собственную тёмную психологию использования пяти центральноазиатских стран в качестве геополитических инструментов. Это своего рода империалистическая спесь и крайняя близорукость, которую невозможно скрыть. У них в глазах и умах только конфронтация, а их уничтожение мира становится всё более заметным, что также вызывает беспрецедентную бдительность со стороны международного сообщества», — отмечает Global Times.

Как подчёркивается в статье, «геополитические манипуляторы на Западе» давно рассматривают Центральную Азию как шахматную фигуру, которую можно использовать против Китая и РФ для расширения своего влияния в регионе в ущерб Пекину и Москве.

Такое мышление — это серьёзнейшее неуважение к странам Центральной Азии, как будто последние всего лишь разменные карты, которыми можно манипулировать и у которых нет автономии, независимых возможностей и прав.

«Они (страны Запада. — ИноТВ) не могут понять или поверить в подлинное взаимное уважение и равное отношение между Китаем и странами Центральной Азии. Однако в странах Центральной Азии есть глубокое понимание этого. Саммит «Китай — Центральная Азия» проходит в атмосфере доверия и открытости, поскольку мы не участвуем в геополитических играх или играх с нулевой суммой», — пишет Global Times.

—