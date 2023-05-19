 

Солист Би-2 подвергся критике эксперта после оскорблений в адрес россиян

19.05.2023, 2:05, Новости дня
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Михаил Шахназаров – не только журналист, но и блогер. Ведет он собственное шоу “Полный абзац” на Youtube, где с удовольствием комментирует тех звезд, кто выразил свое антироссийскую позицию. В последнем выпуске одним из героев стал Лева из группы Би-2.

Напомним, что народная любовь к группе сменилась на подгнившие помидоры после критики артистов в адрес политических решений руководства страны. Позднее, многие и вовсе воспылали к певцу Леве ненавистью: в важный для каждого россиянина День победы он обозвал сограждан “животными”.

После подобных оскорблений в адрес россиян, Михаил Шахназаров не мог остаться в стороне. Подметил он то, что Лева из Би-2, судя по его высказываниям, оказался человеком не сильно умным, раз не подумал о последствиях своих слов.

“Посмотрим, как теперь он концерты будет давать”, – почесал голову журналист.

К слову, ставший экспертом Михаил Шахназаров, который уже не первый месяц комментирует политическую позицию сбежавших заграницу соотечественников, мог не учесть один важный момент. В настоящее время Шура и Лева из группы Би-2 поселились на Кипре и вряд ли вернутся на Родину в ближайшее время: поток эмигрантов-меломанов обеспечивает им полные залы.


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