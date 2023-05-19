В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном

Как пишет RT, вагоны сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма, пострадавших нет. В вагонах находилось зерно.

По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, это могла быть диверсия, так как причиной ЧП стал взрыв. Ранее полиция обнаружила пункт наблюдения за ж/д путями.

Движение на ветке временно приостановили. Угрозы экологии нет, отмечает телеканал “360”.