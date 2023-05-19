Ну, ищите, ищите…

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Продюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева заочно арестовали. Вырыпаев объявлен в розыск.



Иван Вырыпаев и Александр Роднянский. Фото:Сергей Бобылев / ТАСС, Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Продюсер Александр Роднянский* и режиссер Иван Вырыпаев заочно арестованы Басманным судом города Москвы по делам, возбужденным по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

Подробности уголовных делах неизвестны. Но видимо, причиной стали публичные выступления кинематографистов, в разное время покинувших Россию.

Роднянский — продюсер нескольких десятков игровых картин и 20 сериалов, в числе которых фильмы «Восток-Запад», «Водитель для Веры», «9-я рота», «Питер FM», «Обитаемый остров». С 2004 года он возглавлял главный киносмотр страны «Кинотавр», на площадке которого собирались представители киноиндустрии — от дебютантов до классиков.

Роднянский — продюсер с мировым именем. Среди картин, в создании которых он принял участие: «Машина Джейн Мэнсфилд» Билли Боба Торнтона, «Елена» Андрея Звягинцева, «Город грехов» Роберта Родригеса, «Облачный атлас» Энди и Ланы Вачовски.

Он является соучредителем и председателем Германо-российской киноакадемии, членом Европейской академии, Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ «Золотой орел», киноакадемии «Ника» и т.д.

После 24 февраля прошлого года он объявил о приостановке или закрытии российских проектов и намерении сосредоточиться на развитии своей американской компании AR Content.

Среди заявленных проектов AR Content — сериал «Хан», разрабатываемый совместно с Fox Entertainment,, сериал «Красная радуга», режиссер и оператор которого американец Андрий Парекх.

В мае 2022 года объявили, что компания Роднянского начинает работу над сериалом «Вся кремлевская рать» по одноименной книге Михаила Зыгаря о политической жизни в России. Живя долгие годы в России, Роднянский оставался гражданином Украины, российский паспорт не получал. С первых дней СВО выступал против военных действий.

Иван Вырыпаев российский и польский режиссер театра и кино, драматург, сценарист, продюсер и актер. Работал руководителем театра «Практика», с 2020 года — генеральный продюсер бюро «Okko Театр», который занят продюсированием и съемками спектаклей для показов на платформе Okko. С 2014 года живет и работает в Польше.

Создатель огромного числа пьес, которые ставились едва ли не во всех театрах страны. Среди его наиболее известных режиссерских киноработ: «Эйфория», «Кислород», «Танец Дели». Награжден премиями «Триумф», «Золотая маска», премией им. А. Володина, призами «Кинотавра», «Новой драмы» и Венецианского кинофестиваля.

Вскоре после начала СВО он обратился с открытым письмом к 40 российским государственным театрам, ставящим его пьесы. В этом письме он сообщил, что намерен перечислять свое авторское вознаграждение за постановки в фонды помощи на оказание поддержки украинским беженцам, детям и матерям, «всем, кто сейчас нуждается в этой помощи».

На его сайте есть предуведомление: «На сегодняшний день театрам в РФ запретили играть мои пьесы из-за моей политической позиции. Поэтому на данный момент в РФ мои пьесы почти не идут. Но зато они идут во всем остальном мире. Так что рад приветствовать вас…»

Отдел культуры

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».

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