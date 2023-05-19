 

Zа Vойну: Избиратели Тихановской в Артемовске

19.05.2023, 1:42, Разное
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Появились замечательные кадры уничтожения отделения белорусских нациков из банды "полк Калиновского".
Оператор терпеливо дождался, пока все отделение выгрузится и зайдет в домик в частном секторе на западных окраинах города, после чего по нему прилетело.

Любителям бело-красно-белых флагов на территории российского города Артемовск не рады.

PS. Под вечер "Вагнер" взял последний крупный укрепрайон "Домино" в окраиных многоэтажках. В распоряжении ВСУ осталось несколько сотен метров Артемовска. Завтра-послезавтра объявят об освобождении города.

Источник: Colonel Cassad


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