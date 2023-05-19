Zа Vойну: Избиратели Тихановской в Артемовске
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Появились замечательные кадры уничтожения отделения белорусских нациков из банды "полк Калиновского".
Оператор терпеливо дождался, пока все отделение выгрузится и зайдет в домик в частном секторе на западных окраинах города, после чего по нему прилетело.
Любителям бело-красно-белых флагов на территории российского города Артемовск не рады.
PS. Под вечер "Вагнер" взял последний крупный укрепрайон "Домино" в окраиных многоэтажках. В распоряжении ВСУ осталось несколько сотен метров Артемовска. Завтра-послезавтра объявят об освобождении города.
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Источник: Colonel Cassad
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