Zа Vойну: Избиратели Тихановской в Артемовске

Появились замечательные кадры уничтожения отделения белорусских нациков из банды "полк Калиновского".

Оператор терпеливо дождался, пока все отделение выгрузится и зайдет в домик в частном секторе на западных окраинах города, после чего по нему прилетело.

Любителям бело-красно-белых флагов на территории российского города Артемовск не рады.

PS. Под вечер "Вагнер" взял последний крупный укрепрайон "Домино" в окраиных многоэтажках. В распоряжении ВСУ осталось несколько сотен метров Артемовска. Завтра-послезавтра объявят об освобождении города.

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