 

Водонаева заговорила о сексуальности певца SHAMAN

19.05.2023, 0:50, Новости дня
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Последний год Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN, буквально купается в лучах славы. В 2022 году певец выпустил патриотическую песню “Я русский”, которая прогремела на всю страну и стала хитом. С тех пор о прорвавшемся на музыкальный Олимп молодом исполнителе не перестает говорить публика.

Сейчас имя SHAMANa постоянно на слуху. Одни не перестают восхищаться творчеством певца, другие регулярно обрушиваются на него с критикой, а третьи утверждают, что не видят в музыке исполнителя ничего особенного. Даже звездные коллеги Дронова уже не могут игнорировать ее внезапную популярность.

За последнее время свое мнение о певце высказали многие знаменитости. Бывшая участница “Дома-2” Алена Водонаева тоже не раз упоминала исполнителя в своем телеграм-канале и двусмысленно подшучивала над ним. А накануне звезда посвятила Дронову еще один пост.

Алена опубликовала в своем блоге фрагмент с выступления Ярослава. На кадрах певец изгибается и танцует на сцене перед зрителями. “Такой секс только ночью публиковать можно. Взбудоражены?”, – заговорила о сексуальности исполнителя светская львица.

Видео и ироничная подпись к нему вызвала бурную реакцию подписчиков. Если некоторые безобидно подкололи певца, то другие откровенно высмеяли его в комментариях. Впрочем, нашлись и те, кто заступился за исполнителя.


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