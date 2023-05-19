 

Молодой медведь позавтракал на глазах жителей Южно-Сахалинска – видео

19.05.2023, 0:50, Новости дня
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Жители Южно-Сахалинска встретили зверя на окраине города, пишет Пятый канал. Дальневосточный мишка сидел в густой траве среди деревьев и с аппетитом жевал лопухи. От вегетарианского завтрака хищника не смогли отвлечь ни любопытные взгляды людей, ни лай собак.

Медведь лишь несколько раз взглянул в сторону непрошенных гостей, но даже не подумал прервать пиршество. Судя по всему, в животном мире завтрак тоже считается важнейшим приемом пищи.


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