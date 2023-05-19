“Продюсеры навязывают что-то свое”: Анна Семенович о славе в “Блестящих”, сольной карьере, детских комплексах и личной жизни

Анна Семенович в представлении не нуждается: певица, актриса, теле- и радиоведущая, фигуристка. Сегодня ни один большой концерт не обходится без ее участия. Легкая танцевальная музыка создает хорошее настроение на мероприятиях. Кроме всего прочего, Анна – очень открытая, отзывчивая личность и, как и все женщины, мечтает о семье и женском счастье.

Начало музыкальной карьеры

Долгое время Анна Семенович работала в музыкальной группе “Блестящие”, которая гремела на всю страну в двухтысячных. Неудивительно, ведь там было целых четыре красавицы, которые привлекали внимание. Поклонникам всегда интересно, как Аня – перспективная фигуристка, которой пророчили олимпийскую медаль, стала певицей.

Все просто: травма. В спорте это не редкость. Анна понимала, что закончить со спортом ей придется немного раньше, чем изначально планировалось, и параллельно начала заниматься вокалом и актерским мастерством. Случилось так, что ее позвали в качестве ведущей в шоу, которое должно было выйти на федеральном канале, снимали пилотный выпуск, в котором Аня брала интервью у группы “Блестящие”.

Пока шла работа, ее менеджер подошел к продюсеру группы и рассказал, что Аня давно занимается музыкой и у нее даже была своя музыкальная группа, когда она в составе сборной по фигурному катанию жила несколько лет в США. Аню пригласили на кастинг, который она прошла благодаря своему умению импровизировать, ведь ей за всю профессиональную карьеру фигуристки приходилось делать это не раз. Кастинг она прошла. А дальше тишина. Месяц Анна ждала звонка и очень удивлялась его отсутствию.

Долгожданный звонок

Через месяц Аня сильно отравилась, лежала дома, врач делал ей капельницы, было очень плохо. И тут вечером неожиданно раздается звонок от продюсера группы, который просит ее завтра срочно заменить одну из участниц на концерте. Анна Семенович, конечно, была в шоке, ведь она не знала песен, номеров, сценографии. Гастроли в то время у группы проходили по Сибири, но Аня еще не знала об артистической жизни практически ничего, поэтому утром нарядилась, привела себя в порядок и поехала в аэропорт. Там ее встретил директор и другие участники коллектива. Надо сказать, что гастроли прошли успешно и уже через полгода Аня влилась в коллектив и стала полноправной его участницей.

Сольная карьера

В группе “Блестящие” артистка проработала четыре года и решила уйти из-за низких гонораров, которые ей отказались повышать. К тому времени Анна уже стала узнаваемой персоной, ее позвали работать в ледовое шоу на федеральном канале и сниматься в сериал. Платили в разы больше, работать было намного комфортнее. Через некоторое время она стала подопечной продюсерского центра “Вельвет”, который плотно взялся за ее сольную карьеру. Благодаря продюсеру Алене Михайловой вышло несколько успешных треков и дуэт с Арашем, который просто разорвал радиостанции. Сотрудничала с продюсерами Анна три года, потом поняла, что дальше может уже сама. Тем более, что ей не нравилось некоторое навязывание продюсерского видения образа артиста, который не всегда совпадал с реальными желаниями и ощущениями артистки. Пролонгировать контракт не стала, но осталась с Еленой в хороших отношениях. С тех пор Анна Семенович – сама себе руководитель и продюсер.

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О пластических операциях

Анна не скрывает, что испытывала проблемы с размером груди, поэтому однажды решилась на пластическую операцию по уменьшению. Это были по-настоящему кардинальные меры. Причиной стали, как обычно бывает у медийных людей, огромное количество хейта и повышенное внимание публики к своей фигуре. Артистка говорит, что ей очень много раз в жизни приходилось доказывать, что она чего-то стоит, и из-за этого у нее развились комплексы.

О комплексах

Анна всегда была обладательницей пышного бюста, и ей всегда казалось, что кроме него в ней не видят ничего, не видят ее личность, а ведь она практически с детства была спортсменкой. Нужно было постоянно всем доказывать, что своих спортивных результатов она добивалась собственным трудом, что в музыкальный коллектив попала благодаря музыкальному таланту. Долгие годы она жила под давлением общественного мнения, и однажды триггер сработал: в 2015 году случилась хирургическая операция. Сегодня на такой шаг девушка бы не пошла, но тогда это казалось единственным правильным решением.

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С внутренними проблемами, идущими из детства, Анна справиться смогла благодаря большой работе с психологом. Конечно, грудь со временем вернула свои пропорции, но сейчас певицу этот вопрос больше не волнует, она приняла себя такой, какая есть, и хочет, чтобы окружающие тоже это делали. Теперь фигура Ани – это ее ресурс, ее индивидуальность, ее сокровище.

Личная жизнь

Анна Семенович не замужем, но в планах свадьба, конечно, есть. Однажды это событие даже планировалось, но пандемия внесла свои коррективы. Самоизоляция раскрыла негативные качества потенциального мужа, который начал вести себя инфантильно, перестал следить за собой, начал активно прикладываться к алкоголю. В то смутное время надо было полностью перестраивать свою жизнь, ведь перспективы были далеко не радужные для всего мира, и мужчина как глава семьи должен думать об этом в первую очередь. Но не случилось. Аня поняла, что с таким ненадежным человеком ей не по пути. Хотя начиналось все очень красиво. Обычно Анна приглядывается к потенциальным женихам около года, но потом они “сходят с дистанции”.

Сегодня у такой роскошной девушки, конечно, есть бойфренд, которого она по понятным причинам скрывает. Но съезжаться с ним не спешит, ее устраивает гостевой брак. Со временем певица поняла, что ей нужно довольно много личного пространства, но однажды она придет к решению жить вместе. Для этого нужно быть очень уверенной в партнере, в своем выборе, в том, что вы идеально подходите друг другу по характеру, уважаете личные желания и даете свободу.

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О детях

Исполнительница мечтает стать мамой, говорит, хочет двоих детей. При этом певицу возраст совсем не смущает, и резонно, ведь есть много примеров, когда женщины рожали детей состоявшимися и после сорока лет. Кстати, Анна сделала один важный для себя шаг: подстраховалась и заморозила яйцеклетки. Надеется, в будущем она все-таки станет женой и мамой.

Иногда журналисты задают ей вопрос о том, смогла бы певица усыновить ребенка. Говорит, смогла бы, но только после того, как родила бы своих. Ведь большая семья – это счастье, и чем больше членов семьи, детей, тем лучше и веселее.

Об уходе западных брендов

Для артиста важно представлять себя и развиваться на разных площадках, ведь это составляет солидную часть дохода. Аня работает на радио, дает концерты, снимается в кино, но говорит, что серьезно ощутила отсутствие рекламных контрактов, которыми славятся социальные сети. Причем аудитория певицы в социальных сетях одна из самых крупных, и уход западных площадок, конечно, нанес некий урон.

Но есть отечественные площадки, которые сейчас активно развиваются. Команда Семенович также создает для площадок особенный контент, снимает ролики, проводит фотосессии. Конечно, с доходами ушедших не сравнить, да и время нужно, чтобы “прокачать” и собрать аудиторию. Но Аня не переживает, потому что знает: она девушка сильная, справится со всеми трудностями, потому что за плечами у нее есть хорошая школа жизни – фигурное катание. Главное – оставаться позитивным, доброжелательным, открытым человеком.