 

Der Spiegel – Северный морской путь позволит России «уклоняться» от санкций Запада

18.05.2023, 23:40, Новости дня
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Россия намерена с помощью атомных ледоколов сделать Северный морской путь доступным для судов в течение всего года, пишет Der Spiegel. По мнению издания, судоходный коридор будет использован для обхода западных санкций и в будущем заменит для российского нефтяного транзита европейские порты на Балтике.


AP

На прошедшем в эту среду заседании правительства РФ президент Путин обозначил развитие СМП в качестве приоритетного проекта. «Развитие Северного морского пути — это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. Здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры», — цитирует президента Der Spiegel.

Маршруты вдоль северного побережья РФ должны стать круглогодично доступны для кораблей благодаря атомным ледоколам. Частью проекта является также переориентация нефтяного транзита с Балтийского моря в арктические порты России. «Сейчас мы совместно с российскими компаниями прорабатываем вопрос перенаправления российской нефти из портов Балтики на СМП как на самый безопасный привлекательный маршрут», — заявил Алексей Лихачёв, глава «Росатома».

Сокращающийся ледяной покров Арктики и глобальное потепление сделали Северный морской путь привлекательным для судоходства, а «переориентация нефтяного экспорта из европейских портов должна сделать Россию устойчивее к западным санкциям», — отмечает немецкое издание.

При этом такие перспективы арктического освоения не по душе экологам. «Коммерческое судоходство — особенно нефтяные танкеры — по мнению ряда защитников природы, могло бы быть сопряжено с риском крупных стихийных бедствий, которые могут нанести долговременный ущерб чувствительной экосистеме Арктики», — подчёркивает автор статьи в Der Spiegel.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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