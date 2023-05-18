 

Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

18.05.2023, 23:35, Новости дня
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Участок “Автозаводская” – “Орехово” Замоскворецкой линии открылся 10 мая. За эти дни им воспользовались 1,5 миллиона человек, написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что на перегоне между станциями “Царицыно” и “Кантемировская” построены новые тоннели протяженностью 270 метров. Уложены новые пути, отремонтированы стены и переходы. Уровень шума снизился на 30%.

По словам градоначальника, после открытия участка пассажиры стали активнее пользоваться пересадкой на Большую кольцевую линию. Время в пути значительно сократилось.

С 2010 года количество станций Московского метрополитена выросло в 1,5 раза. Пассажиров метро перевозят четыре тысячи современных вагонов, скоро столица закупит еще 300.


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