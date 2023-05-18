В Даниловском районе Москвы скоро начнут строить детский сад

В ближайшее время начнется строительство детского сада в Даниловском районе (Автозаводская улица, вл 23/77). Здание дошкольного учреждения возведут в составе жилого комплекса, который сейчас создают рядом со станцией метро “Технопарк” и станцией Московского центрального кольца “ЗИЛ”. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Площадь здания составит 4,4 тысячи квадратных метров. Детский сад смогут посещать до 270 воспитанников. По словам Левкина, при отделке фасада здания рабочие будут использовать белую штукатурку, кассеты светло-коричневого цвета и с принтом под светлое дерево. “С западной стороны второй этаж будут украшать разноцветные колонны”, – рассказал он.

Возле главного входа будет комната охраны с диспетчерским пунктом, а также вестибюль-холл, который станет центральным общественным пространством здания.

На первом этаже разместятся:

групповые ячейки с раздевалками, санузлами и буфетами для детей младшей и средней возрастных групп;

блок персонала;

медицинский блок;

соляная комната;

зона пищеблока.

Второй этаж займут:

четыре групповые комнаты для детей среднего, старшего и подготовительного возраста;

многофункциональный музыкальный зал;

кабинет для развивающих занятий;

служебно-бытовые помещения.

На третьем этаже сделают:

четыре групповых помещения для детей старшего и подготовительного возраста;

спортивный зал;

помещение open space для администрации с рабочими местами для музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре и других специалистов;

кабинет для коррекционных развивающих занятий детей;

служебно-бытовые помещения.

Ранее сообщалось о том, что в Даниловском районе Москвы появится променад в скандинавском стиле. На Симоновской набережной будет ландшафтный парк с камнями,растрескавшимися скалами и зеленью. Рядом с водой сделают зоны отдыха и велодорожки. Общая площадь благоустройства составляет примерно шесть тысяч квадратных метров. Об этом рассказывал заммэра Москвыпо вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его слова приводили “Дни.ру”.