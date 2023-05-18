 

В Даниловском районе Москвы скоро начнут строить детский сад

18.05.2023, 23:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ближайшее время начнется строительство детского сада в Даниловском районе (Автозаводская улица, вл 23/77). Здание дошкольного учреждения возведут в составе жилого комплекса, который сейчас создают рядом со станцией метро “Технопарк” и станцией Московского центрального кольца “ЗИЛ”. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Площадь здания составит 4,4 тысячи квадратных метров. Детский сад смогут посещать до 270 воспитанников. По словам Левкина, при отделке фасада здания рабочие будут использовать белую штукатурку, кассеты светло-коричневого цвета и с принтом под светлое дерево. “С западной стороны второй этаж будут украшать разноцветные колонны”, – рассказал он.

Возле главного входа будет комната охраны с диспетчерским пунктом, а также вестибюль-холл, который станет центральным общественным пространством здания.

На первом этаже разместятся:

  • групповые ячейки с раздевалками, санузлами и буфетами для детей младшей и средней возрастных групп;
  • блок персонала;
  • медицинский блок;
  • соляная комната;
  • зона пищеблока.

Второй этаж займут:

  • четыре групповые комнаты для детей среднего, старшего и подготовительного возраста;
  • многофункциональный музыкальный зал;
  • кабинет для развивающих занятий;
  • служебно-бытовые помещения.

На третьем этаже сделают:

  • четыре групповых помещения для детей старшего и подготовительного возраста;
  • спортивный зал;
  • помещение open space для администрации с рабочими местами для музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре и других специалистов;
  • кабинет для коррекционных развивающих занятий детей;
  • служебно-бытовые помещения.

Ранее сообщалось о том, что в Даниловском районе Москвы появится променад в скандинавском стиле. На Симоновской набережной будет ландшафтный парк с камнями,растрескавшимися скалами и зеленью. Рядом с водой сделают зоны отдыха и велодорожки. Общая площадь благоустройства составляет примерно шесть тысяч квадратных метров. Об этом рассказывал заммэра Москвыпо вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его слова приводили “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06.21 / “Мой ответ: “Отвали!” Основатель Pink Floyd рассказал, почему отказался продавать Цукербергу права на песню

29.07.20 / Газпром возобновил транспортировку газа через Болгарию

22.07.20 / Премьер-министр заявил о необходимости технологического рывка в России

16.03.21 / Фадеев показал жену, с которой прожил 30 лет

31.01.21 / Отсутствие Трампа в Twitter – «бесценный подарок» Байдену

19.07.20 / Главный тренер ФК «Урал» подал в отставку

18.02.21 / Детский стоматолог из Ровно Кравчук не выходила на связь около суток. Полицейские нашли ее и вручили подозрение в избиении детей

26.11.21 / В Туркменистане из детсадов увольняют воспитателей, показывавших детям мультфильмы на русском языке – СМИ

28.09.20 / Немецкий политик – достроим «Северный поток — 2», и Москва перестанет воспринимать нас всерьёз

25.12.20 / Победа дорогой ценой – The Independent о сделке Великобритании по брекситу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика