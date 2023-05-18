Жители аварийного дома в Ярославле были вынуждены дойти с жалобами до «Первого канала» из-за бездействия чиновников

Проблемы с расселением жильцов из авариных домов в Ярославле достигли федерального уровня. Горожанам пришлось выступить на «Первом канале», чтобы привлечь внимание чиновников.

Речь идет об одном из домов на Златоустинской улице. В здании протекают трубы, стены покрыты плесенью, а в полах образовались огромные дыры. Также в доме не действует водопровод. О жизни ярославцев рассказал «Первый канал» в эфире программы «Мужское/женское».

Горожане пожаловались на действия чиновников из команды губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Дом признан ветхим в 2009 году, однако «аварийным» его не назвали.

«Хитрость заключается в том, чтобы не расселять. Если бы они написали в 2009 году, что дом опасен для проживания, тогда была бы обязанность их расселить», — объяснил адвокат Михаил Цацин.

Официально здание признали аварийным только в 2015 году. Правительство выпустило постановление о расселении и сносе дома до 2025 года. Однако жильцы сомневаются, что представители власти выполнят обещание.

При этом районная администрация заявила, что жильцам предлагали переехать в маневренный фонд. Но граждане опровергли их слова. После разразившегося скандала прокуратура организовала проверку. Они заявили, что жильцы должны быть расселены до 2025 года, однако сделать это следует как можно быстрее.

Этот скандал не первый, связанный с переселением ярославцев из аварийного жилья. Ранее мать и сын оказались одни в доме на улице Добролюбова, потому что их не указали в соответствующих списках.