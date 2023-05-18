Зубная паста, мыло и даже горячая вода: привычные вещи, которые не стоит наносить на кожу, вопреки заблуждениям

Хотя средства по уходу за кожей лица продаются в специализированных магазинах и в аптеках — это не всегда говорит об их безопасности. Косметика должна содержать этикетки с указанием состава и правилами ее использования, но некоторые производители скрывают эту информацию, ссылаясь на коммерческую тайну.

Самостоятельный выбор средств для ухода за кожей не всегда оправдан, если конечно вас волнует красота и здоровье вашей кожи. Прежде чем выбирать уходовую или декоративную косметику, рекомендуем проконсультироваться со специалистами – дерматологами и косметологами.

Дело в том, что существуют средства, которые вопреки заблуждениям категорически нельзя наносить на кожу лица, причем среди них немало привычных средств, таких как мыло, зубная паста и даже горячая вода.

Вашей коже вредит горячая вода

Мы неслучайно начали обзор распространенных заблуждений именно с воды, поскольку с нее начинаются дневные процедуры по уходу и ею завершаются. Многие женщины предпочитают для умывания использовать горячую воду. Они уверены, что, таким образом, они уничтожают бактерии.

На самом деле, умываясь горячей водой, вы удаляете влагу с поверхности кожного покрова, лишаете ее естественных масел. Кожа становится сухой как бумага, появляются зуд и раздражение.

Лосьон для тела

Использование этого средства для лица категорически запрещено. Иногда девушки, обнаружив, что увлажняющий крем закончился, используют лосьон для тела. Это ошибка. Если даже вы привыкли пользоваться этим средством для тела, для лица следует подобрать увлажняющий крем, если не хотите получить проблему в виде закупоренных пор. Увлажняющие кремы содержат питательные ингредиенты, которые очистят и увлажнят вашу нежную кожу.

Зубная паста предназначена для чистки зубов

Нередко, начитавшись советов дилетантов, не имеющих никакого отношения к дерматологии, женщины используют зубную пасту в борьбе с… прыщами. Довольно странный способ, вы не находите? Профессиональные дерматологи считают чудовищным такой метод борьбы с акне. Вы наносите коже непоправимый вред в отдаленной перспективе.

Прыщ, возможно, вы подсушите, но паста вызовет раздражение кожных покровов и чрезмерно высушит их. Это не говорит о том, что надо отказаться от точечных процедур – просто не используйте для этой цели пасту. В состав альтернативных продуктов входит бензоил пероксид или салициловая кислота, которая отшелушивает омертвевшие клетки, а перекись бензоила удаляет бактерии, вызывающими акне. Это эффективные средства для точечного лечения прыщей.

Лимонам не место на лице

Чтобы понять, как действует на кожу лица лимонный сок, вспомните, что вы испытывали, когда резали лимон, забыв, что у вас порез на пальце. С омолаживающим эффектом это не имеет ничего общего, согласны? В состав лимонного сока входит псорален – мощное химическое вещество, делающее кожу максимально чувствительной к свету. Для его активации необходимо всего десять минут, а для смывания – сутки!

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Если после нанесения лимона вы выйдите на солнце, то велик риск, что кожа покроется волдырями. То же самое касается лайма. Считается, что благодаря антиоксидантам и свойствам антибиотиков сок лайма обновляет кожу. В действительности подобно лимонам, этот цитрус может вызвать ожоги, волдыри и ненормальный цвет кожи, который может сохраняться месяцами.

Перекись водорода вредит коже лица

Это мощное дезинфицирующее средство, которое с успехом используется при лечении ран и порезов сразу после получения травмы. Использование этого состава в качестве очищающего средства для лица ничем не оправдано. Оно может раздражать кожу. Дерматологи утверждают, что перекись для клеток кожи токсична.

Попадание ее в глаза может вызвать раздражение, покалывание и даже ухудшение зрения. Для умывания и очищения кожи лица используйте большое количество прохладной воды и мягкие гели для умывания.

«Секретные» ингредиенты

Мы уже упоминали, что некоторые недобросовестные косметические компании делают тайну из состава предлагаемых средств, ссылаясь на коммерческую тайну. Столкнувшись с такими «секретами» избегайте покупки «чудо-средств». Покупатель вправе знать, что он покупает, и что наносит на лицо. В противном случае вы никогда не узнаете, какой ингредиент вызвал аллергическую реакцию, а дерматологу будет сложнее лечить ее последствия.

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Не стоит удалять угри с помощью клея

Сравнительно недавно в Instagram* появился бьюти-хак – состав для удаления угрей с использованием средства, приготовленного из порошка древесного угля и клея Elmer’s. Этот «добрый» совет стал шоком для сообщества дерматологов. Клей, даже медицинский, не предназначен для ухода за кожей лица.

Он может вызвать сильнейшее раздражение и повысить их чувствительность. В результате могут появиться рубцы и измениться пигментация.

Маски из яичного белка

В Интернете можно найти сотни рецептов масок из яичного белка. Однако дерматологи рекомендуют проявлять осторожность с использованием этого продукта, поскольку в нем может содержаться сальмонелла.

Нет, вы не заразитесь сальмонеллезом, при нанесении яичных белков на кожу, но велик риск, что состав попадет на губы, а потом вы их оближете. В этом случае риск заражения возрастает. Несмотря на возможные риски, многие и сегодня используют такие маски. С чем это связано? По мнению дерматологов, яичные белки могут дать кратковременный эффект подтяжки лица и немного подсушить жирную кожу. Но стоит ли красота таких рисков? На современном косметическом рынке есть множество безопасных вариантов не менее эффективных средств.

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Откажитесь от мыла

Важно понять, что очищение кожи лица – это сложный процесс, направленный на сохранение баланса между соблюдением гигиены и использованием веществ, которые требуются для здоровья кожи. К сожалению, мыло не способно поддерживать этот тонкий баланс.

«Обычный» брусок мыла лишает кожу необходимых ей питательных веществ. Это связано с наличием в его составе агрессивных химических веществ. В результате его использования кожа лица становится сухой, стянутой и раздраженной.

Скрабы – все «за» и «против»

Сахарные, солевые и прочие виды скрабов для лица стали очень популярны в последние годы. Однако мнение дерматологов относительно их применения разделилось. Многие из них считают, что женщины злоупотребляют их использованием, применяя эти составы… ежедневно. Они уверены, что тем самым они ускоряют регенерацию кожи.

Другие дерматологи выступают категорически против этой довольно жесткой процедуры. Они считают скрабы довольно примитивным способом отшелушивания. Его можно сравнить с вождением наждачной бумагой по лицу. Посмотрите на поверхность бумаги после использования: вы увидите многочисленные мелкие царапины. То же самое происходит с вашей кожей. Если вы жить не можете без скрабов, используйте составы с микроэлементами.

Химический пилинг в домашних условиях

Еще совсем недавно химический пилинг можно было сделать только в салоне у профессионального косметолога. Несмотря на устрашающее название, такая процедура не так уж плоха, и может быть полезна для кожи, если ее проводит профессионал. Она может устранить меланодермию и акне.

Иначе обстоит дело, когда женщины покупают профессиональные химические пилинги и проводят процедуру самостоятельно. К сожалению, результаты таких экспериментов часто бывают плачевными – покраснения, сильное шелушение, приводящее к рубцам и изменению цвета кожи.

Лак для волос не может заменить закрепляющий спрей

Закрепляющий или финишный спрей, предназначенный для закрепления макияжа – полезная разработка, помогающая в течение дня сохранять декоративную косметику. А может, не тратиться дополнительно на покупку спрея, а использовать обычный лак для волос, чтобы получить тот же эффект?

Чтобы решить для себя этот вопрос, необходимо знать, что в лаке содержатся спирты, которые лишают кожу влаги. Более того, он закупоривает ваши поры, приводит к раздражению и провоцирует развитие акне.

* – деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.