 

WION – самые жаркие за всю историю наблюдений — в ООН сделали прогноз погоды на ближайшие пять лет

18.05.2023, 22:24, Новости дня
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Всемирная метеорологическая организация ООН сказала об уверенности на 98%, что ближайшие годы будут самыми жаркими в истории. Ожидается, что глобальныая температура более чем на 1,5 градуса Цельсия превысит уровень доиндустриального периода. Этот показатель считается близким к катастрофе. Телеканал WION сообщает, что специалистов больше всего беспокоит сочетание ожидаемого Эль-Ниньо и антропогенного изменения климата.

Организация Объединённых Наций дала тревожный сигнал, что ближайшие пять лет, скорее всего, будут самыми жаркими за историю наблюдений. Ожидается, что глобальная температура превысит амбициозную цель в 1,5 градуса Цельсия, установленную в Парижских соглашениях по климату. Всемирная метеорологическая организация ООН сказала об уверенности на 98 процентов, что по крайней мере один из следующих пяти лет между 2023-м и 2027-м будет самым жарким за всю историю наблюдений.

В организации также заявили, что есть 66-процентная вероятность, что годовые глобальные температуры поверхности превысят 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями с диапазоном от 1,1 до 1,8 градуса Цельсия, прогнозируемым на каждый из следующих пяти лет. 

Что же означают эти полтора градуса Цельсия? Эта цифра непосредственно не измеряет температуру в мире, но она является показателем того, насколько Земля прогрелась или остыла по сравнению с долгосрочным средним показателем по миру. Вплоть до 2018 года считалось катастрофой, если бы мир нагрелся примерно на два градуса Цельсия. 

Позже эта оценка была пересмотрена, показав, что превышение даже в 1,5 градуса Цельсия было бы катастрофичным. В докладе Всемирной метеорологической организации также подчёркивается, что сочетание Эль-Ниньо и антропогенного изменения климата приведёт к повышению температуры на уровень неизведанной территории. 

Эль-Ниньо — это крупномасштабное повышение температуры поверхности в центральной и восточной экваториальных частях Тихого океана. Это погодное явление обычно происходит каждые 2—7 лет. В организации добавили, это не означает, что мир навсегда перешагнёт парижскую планку, однако это создаст определённую тенденцию, по крайней мере на какое-то время. 

Дата выхода в эфир 17 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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