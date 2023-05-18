«Дяде Сэму» пора перестать быть «дядей Простофилей» — American Conservative объяснил, почему Украину не стоит принимать в НАТО

Владимир Зеленский стремится получить для своей страны место в НАТО. Но если Вашингтон хочет избежать дополнительных финансовых издержек и обострения конфронтации с Москвой, ему не следует идти на поводу у украинского президента, считает обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу.



AP

Владимир Зеленский проводит кампанию за то, чтобы на предстоящем в июле саммите НАТО послало «своевременный сигнал» и добавило в свои ряды Украину. Заявку страны поддерживают другие «незадачливые и беспомощные иждивенцы США», включая Эстонию, пишет обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу.

Представитель Министерства обороны прибалтийской республики Туули Данетон призвал альянс предоставить украинцам место в НАТО «после всех пережитых ими страданий». Глава МИД соседней Литвы Габриэлюс Ландсбергис называл членство страны в военном блоке «неизбежным» и заявлял, что организация «должна найти способ принять» Киев.

«На самом деле трансатлантический альянс не должен этого делать. Украине необходимо оставаться вне НАТО, по крайней мере до тех пор, пока Эстония не будет готова взять на себя её оборону. Увы, это может занять некоторое время, поскольку Таллин находился на 25-м месте среди 31 члена по расходам и в 2021 году располагал всего 6800 военнослужащими», — отмечает автор статьи.

К сожалению, по его словам, военные расходы стали одной из крупнейших «благотворительных программ» Америки. США относятся к союзникам как к друзьям в социальной сети, «набирая их как можно больше, независимо от того, какую ценность они представляют».

Сторонники многочисленных оборонных обязательств Вашингтона утверждают, что альянс увеличивает американскую мощь. Однако отношения между Соединёнными Штатами и их союзниками обычно свидетельствуют об обратном.

«Чрезвычайная мощь США привлекает союзников, особенно слабаков, желающих сэкономить. Большинство стран хотели бы получить гарантию безопасности от «дяди Сэма», вооружённого ядерным оружием, чтобы снять с себя ответственность за собственную оборону», — считает Бэндоу.

Создание альянса для защиты важных государств от «потенциальной советской и связанной с ней агрессии» до тех пор, пока они не оправятся экономически, имело смысл в первые годы холодной войны. Но при этом предполагалось, что присутствие американских войск будет временным, считает публицист.

Сегодня же, на его взгляд, большая часть Европы почти не заботится о том, чтобы создать вооружённые силы, способные проводить серьёзные операции. Например, боеготовность и снабжение бундесвера в последние годы стали для немцев «национальным позором».

Автор статьи сомневается, что Германия в её современном состоянии выиграла бы даже прямую конфронтацию с Эстонией. Тем не менее даже несмотря на продолжающийся украинский конфликт, немецкое правительство отказалось от своих обещаний серьёзного перевооружения.

«Ничего не изменится, пока США «уверяют» Европу, что, как бы мало она ни делала, американцы готовы умереть за страны, жители которых не хотят делать то же самое. Ничего не изменится, пока «дядя Сэм» будет старательно играть роль «дяди Простофили», пусть и сопровождать всё действо бесконечным нытьём и скулежом», — рассуждает Бэндоу.

По его словам, в 2008 году на встрече НАТО в Бухаресте «безрассудная» администрация Джорджа Буша — младшего пообещала, что когда-нибудь блок включит в состав Украину. Однако последующие администрации, а также другие члены альянса отказались выполнить данное обязательство, справедливо решив, что Киев, «хотя и подвергшийся жестокому обращению со стороны России, не стоит того, чтобы его защищали».

К несчастью, именно нежелание НАТО недвусмысленно отказать Украине в членстве, несмотря на предупреждения о возможных пагубных последствиях, подготовило почву для текущего конфликта. Ещё одной причиной для него стало несоблюдение Киевом и его западными партнёрами Минских соглашений, напоминает Бэндоу.

На фоне приближения июльской встречи члены альянса расходятся во мнениях относительно Украины. В то время как США и Германия, среди прочих, отвергают требования о её немедленном принятии, восточные европейцы, «всегда готовые пожертвовать американскими кровью и деньгами», сопротивляются, стремясь убедить Вашингтон сменить курс перед саммитом, подчёркивает публицист.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил Украине согласиться на «многолетнюю программу», чтобы подготовить её к стандартам альянса. В результате подобного подхода Киев продолжит жить «вымыслом», а опасения Москвы относительно безопасности будут усиливаться, прогнозирует автор статьи.

Между тем, по его мнению, исход российско-украинского противостояния остаётся под вопросом. Даже ярые сторонники Украины опасаются, что ей не хватает живой силы и вооружений для «полной победы».

Патовая ситуация так же не играет на руку Киеву. Союзники делают ровно столько, сколько необходимо, чтобы его армия оставалась боеспособной, но недостаточно, чтобы она добилась решающего результата. Всё это очень напоминает «стратегию обескровливания РФ с помощью борьбы до последнего украинца», полагает Бэндоу.

«Американские власти могут полагать, что «цена оправдывает жертвы», как однажды сказала покойная Мадлен Олбрайт о вызванной санкциями голодной смерти иракских детей. Однако, несмотря на лихорадочную риторику европейцев и разную материально-техническую помощь в обороне Украины, больше никто к конфликту не присоединился», — подчёркивает автор статьи.

Хотя Польша и страны Прибалтики настаивают на «ещё более провокационной» поддержке Киева, они не смеют активно вмешиваться без одобрения США. Более того, Варшава, как и все остальные члены НАТО, «испытала точно такое же облегчение, когда было установлено, что ракета, поразившая её территорию, была украинской, а не российской», отмечает публицист.

Судя по всему, пока что администрация Байдена не собирается провоцировать глобальный конфликт с Москвой, «который может опустошить как Америку, так и Украину». Издержки и риски затянувшегося конфликта, при котором РФ будет становиться всё более антагонистичной или отчаянной, будут велики, особенно для «стеснённых в финансовом отношении и политически нестабильных» США, предупреждает обозреватель The American Conservative.

Президент Байден должен отреагировать на не особо изощрённую попытку Киева убедить США и европейцев в необходимости предоставить ему членство в НАТО и стать полноценными участниками конфликта. «Вашингтон должен лопнуть новый пробный шар Зеленского и сделать достижение мира приоритетной задачей», — заключает Дуг Бэндоу.

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