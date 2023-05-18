Скандалы: «Не проститутка я, а просто влюбчивая»

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Как живёт миллионерша Верка Сердючка, променявшая Родину на Запад

Украинский артист Андрей Данилко решил разорвать с Россией, где он прославился и стал миллионером. Об этом он объявил на Евровидении-2023. Впрочем, с Украины он тоже сбежал, чтобы зарабатывать за границей. Как сейчас живёт Верка Сердючка?

И всё же Russia, goodbye — на днях Верка Сердючка поставила точку в многолетнем споре, что она пела в финале европейского музыкального конкурса Евровидение-2007: Russia, goodbye или Lasha Tumbai. Внеконкурсное выступление Андрея Данилко на Евровидении-2023 сняло все вопросы по поводу того, как артист на самом деле относится к России и её гражданам: своих русофобских настроений он перестал стесняться окончательно.

— Я полностью закрыл дверь в Россию, — откровенничает звезда с одним из украинских патриотических изданий. — Может быть, в старости, на инвалидной коляске, скажу [россиянам]: ваши родители слушали «Хорошо, всё будет хорошо».

Где сейчас выступает Верка Сердючка

Сейчас звезда живёт за счёт зарубежных гастролей. Судя по афишам, публикуемым в соцсетях артиста, первое полугодие расписано под завязку: весь февраль «проводница Верка» выступала в Израиле, потом в Италии и Испании, март — тур по городам Восточной Европы, на апрель запланирован большой тур по США и Канаде, май — снова Европа.

География гастролей напоминает маршруты сбежавших из России музыкантов, певцов и стендаперов, России в них нет, а с начала СВО из списка выступлений Данилко исчезла и Украина. Лайф сумел найти лишь одно мероприятие в июне прошлого года, которое Сердючка отыграла в киевском метро.

В одном из своих интервью Данилко объяснил отсутствие концертов на родине тем, что, дескать, артист не имеет права развлекать публику тогда, когда идёт война и льётся кровь. По этой же причине Сердючка якобы ни разу не ездила на прифронтовые территории выступать перед солдатами. Чем отличаются украинцы, оставшиеся на Украине, от сбежавших из-за СВО в Европу и США и почему перед одними можно выступать, а перед другими нет, певец не пояснил.

Как Россия сделала из Данилко настоящую звезду

Несмотря на то что проект «Верка Сердючка» появился ещё на закате Советского Союза, долгие годы Данилко оставался на периферии и без того небольшого украинского шоу-бизнеса. Истинное признание и большие деньги (зарабатываемые в том числе на корпоративах у российских олигархов, например у Романа Абрамовича, о чём артист говорил сам) Данилко получил именно в России.

Большинство талантливых украинских артистов в 90-х и нулевых, получив первое признание на родине, отправлялись развивать успех именно в Россию: братья Меладзе и их проект «ВИА Гра», включая Анну Седокову, Светлану Лободу и Веру Брежневу, ставших самостоятельными брендами, Ани Лорак, Ёлка, Потап и Настя Каменских, Александр Ревва — вот далеко не полный перечень звёзд, появившихся в Незалежной, но состоявшихся и заработавших немалые деньги в Москве. И для этого все они пели по-русски.

Широкая российская сцена превратила в звезду первой величины на всём русскоязычном пространстве бывшего СССР и украинца Данилко. По слухам, в начале нулевых за один из корпоративов Сердючка получила 100 тысяч долларов. Гонорары от этих выступлений позволили артисту зажить на широкую ногу, но, похоже, не прибавили благодарности стране, обеспечившей успех.

Чем владеет Верка Сердючка на Украине

Заработав в России в нулевых, Данилко приобрёл квартиру в самом центре Киева, в пяти минутах ходьбы от майдана Незалежности. Она находится по адресу улица Крещатик, д. 25. Здесь расположено здание, которое киевляне ещё с советских времён называют «дом со звездой». Стилистически строение относится к сталинскому ампиру, его главный корпус имеет шпиль, увенчанный узнаваемым пятиконечным элементом. С середины нулевых народное название дома приобрело ещё одно значение, связанное с именитым жильцом.

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Чуть позже здесь же артист выкупил ещё две квартиры стоимостью 1,2 миллиона долларов. Их он объединил с первой в гигантское трёхуровневое жильё, состоящее из двенадцати комнат, шести санузлов и трёх ванных. Одну из комнат Данилко даже переоборудовал в гримёрку. Возможно, часть видеосюжетов со своим участием Сердючка пишет прямо из домашней студии.

В подъезде украинская звезда организовала пост охраны. Обустройство трёхэтажного домашнего уюта обошлось шоумену ещё более чем в миллион долларов. При этом живёт в этих хоромах он один.

У «проводницы Верки» есть и загородная недвижимость. В посёлке Лесная Буча под Киевом на участке в 30 соток расположен четырёхэтажный особняк площадью 270 квадратов. Его строительство началось в 2005 году, эскизы будущей резиденции Данилко делал лично. В качестве образца артист якобы взял дачу Аллы Пугачёвой под Истрой, которую посещал каждый раз, когда приезжал с концертами в Москву.

В соответствии с его планом, на нижнем уровне расположены гараж, собственная автономная котельная и небольшая кладовая. На первом этаже — гостиная с камином, кухня и небольшой санузел, на втором уровне — три спальни и спортзал. Кроме того, в здании оборудована небольшая звукозаписывающая студия.

По словам местных жителей, участок и недостроенное здание в Буче артист приобрёл у местного прокурора примерно за 250 тысяч долларов. После завершения строительства и до сих пор это один из самых больших домов в округе. Своеобразное строение, внешне больше напоминающее гостиницу или офисное здание, украинские риелторы сейчас оценивают в 700 тысяч долларов.

Местные также рассказывают, что здесь, среди вековых сосен, вдали от шума украинской столицы, звезда появляется нечасто, но приезды иногда сопровождаются очень шумными вечеринками, на которые собирается едва ли не весь киевский бомонд.

В повседневной жизни передвигаться по Киеву артист предпочитает в автомобилях бизнес-класса марки Toyota: в разное время его видели за рулём Camry, Land Cruiser и нескольких Lexus, однако в автопарке Сердючки встречаются самые настоящие раритеты. Один из таких — Rolls-Royce 1974 года выпуска, принадлежавший фронтмену группы Queen Фредди Меркьюри.

Им Данилко владел девять лет: с 2013 года и до конца 2022-го. Лимузин артист купил на одном из британских аукционов, отдав за него 115 тысяч фунтов стерлингов. Как говорит сам Данилко, приобретение он даже ни разу не видел вживую, автомобиль всё это время оставался в Британии.

Долгое время шоумен пытался вывезти машину на Украину, рассчитывая сделать её центральным экспонатом в музее украинской эстрады, однако каждый раз возникали проблемы с растаможкой. В итоге в декабре 2022 года рассвирепевший артист продал его на аукционе Sotheby’s за 250 тысяч фунтов стерлингов. Вырученные деньги Данилко обещал отправить на строительство реабилитационного центра для украинских военных.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”