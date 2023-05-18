 

В Москве мужчина под домашним арестом напал с ножом на сотрудника УФСИН

18.05.2023, 22:15, Новости дня
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18-летний молодой человек напал на сотрудника УФСИН, когда тот проверял соблюдение меры пресечения. Об этом сообщает RT.

После инцидента парень скрылся с места преступления, теперь его разыскивает полиция. Пострадавший с ранением доставлен в больницу, пишут “Вести Подмосковья”.

Против нападавшего возбудили уголовное дело. Как отмечает телеканал “360”, под домашний арест молодого человека также отправили за нападение на человека с ножом.


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