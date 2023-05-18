 

Zа Vойну: Артемовск. 18.05.2023

18.05.2023, 21:50, Разное
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Артемовск. 18.05.2023

1. Противник потеряет последние позиции в городе до конца недели – средний прогноз сейчас с обеих сторон 1-3 дня. То что останется от гарнизона Артемовска будет в ближайшие дни с потерями отползать в Красное и Хромово. Остальные останутся в городе, так как пленных там уже брать перестали.

2. Так как после выдавливания ВСУ из Артемовска бои продолжатся в полях к западу от города, а также в районе Хромово и Красного, то ВСУ будут продолжать делать вид, что "фортеця Бахмут" стоит, после чего, через 1-2 недели объявят, что "отошли на более выгодные позиции" и "вообще Бахмут никогда не имел особого значения".

3. Текущие атаки к северу и югу от города вряд ли приведут к существенным прорывам фронта, но тактические успехи могут позволить ВСУ несколько притушить неизбежные истерики на Украине по поводу сдачи "фортеци Бахмут".

4. На середину дня 18 мая, противник продолжал атаки в направлении Берховки и Клещеевки. Идут напряженные бои. Также противник продолжает атаки в районе Сакко и Ванцетти. Сам поселок удерживается нашими войсками, противник наседает с северо-запада и севера. Используются сейчас те резервы, которые длительное время собирались в районе Константиновки, Часов Яра и Александровки.

5. При всех тактических неприятностях для нас в районе Богдановки, Клещеевки и Сакко и Ванцетти, продолжение этих атак после потери противником Артемовска позволит при грамотном управлении войсками и укреплении взаимодействия МО РФ с ЧВК "Вагнер", перемолоть часть оперативных резервов противника на Славянско-Краматорском направлении, что будет иметь немаловажное значение при последующих боях по прорыву линии обороны ВСУ Константиновка-Часов Яр-Рай-Александровка, с целью полноценного захода в Славняско-Краматорскую агломерацию. Бои здесь будут также тяжелыми.

https://t.me/boris_rozhin/86160 – трансляция боевых действий как обычно продолжается в телеграме, кому интересно, подписывайтесь

Источник: Colonel Cassad


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