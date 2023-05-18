Чувство контроля над ситуацией и сигнал к новым стартам: как простая весенняя уборка улучшает психическое здоровье

Весна подходит к концу, и всем, кто до сих пор так и не сделал большую весеннюю уборку, настоятельно рекомендуется поскорее это сделать. Помимо солнечного света, который лучше проходит через чистые окна, доступности летней одежды в шкафу и обнаружения множества вещей, потерянных под мебелью еще осенью, этот ритуал невероятно важен для нашей психики. Какую же именно пользу весенняя уборка приносит психическому здоровью?

Сигнал к новым стартам

Генеральная уборка является одним из “временных ориентиров” – это психологический термин, относящийся к переходным моментам жизни. Школьные четверти, университетские семестры, дни рождения и другие значимые даты – все это делит наше существование на постоянное “до” и “после”.

Наш мозг воспринимает большую уборку как обнуление беспорядка, а следовательно, и как еще один переходный момент. После ее завершения он чувствует прилив вдохновения и сил для решения новых задач, какими бы сложными они не были. Не зря мы обычно хотим сделать уборку перед праздниками или перед отъездом, даже если не ждем гостей. Просто так нашему мозгу легче понять, что один период жизни завершился, можно выдохнуть и переходить к следующему.

Избавление от сезонной депрессии

Смена сезонов оказывает отрицательное влияние на большое количество людей. Несмотря на то что весной распускаются цветы, поют птицы и ярко светит солнце, многие из нас чувствуют слабость, отсутствие источников энергии, беспричинную грусть и проблемы со сном и аппетитом.

Конечно, в таком состоянии затевать большое дело (каким, несомненно, является весенняя уборка) может быть невероятно сложно. Но сделанное над собой усилие может привести к неожиданно весомым результатам. В чистом и свежем доме вы сможете почувствовать, что смена одного времени года на другое наконец завершилась, а прилив радости от проделанной работы и чистоты вокруг вполне сможет прогнать надоедливое депрессивное состояние.

Чувство контроля над ситуацией

Сосредоточение внимания на вещах, которые вы не можете контролировать, усиливает чувство беспокойства и подавленности. У нас и так много вещей, на которые мы не можем влиять – например, смена настроения наших детей и мировая экономика. Плохо, если еще одним неконтролируемым грузом станет хаос и беспорядок там, где вы проводите больше всего своего времени.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Людям свойственно чувствовать себя лучше, когда они берут на себя всю ответственность за то, над чем у них есть контроль. Уборка дома – отличный способ обрести чувство контроля. Да, вы не можете контролировать погоду, но вы вполне в состоянии контролировать порядок на своем столе. Дальше – больше: порядок в шкафу, порядок в спальне, на кухне, во всех комнатах, во всем доме. Вы можете контролировать, насколько уютным и чистым будет ваше жилье. Поверьте, это чувство дает очень сильную опору вашему психическому здоровью.

Уменьшение финансового стресса

Трудно привести свою финансовую жизнь в порядок, если беспорядок царит всюду вокруг вас. Если вы теряете счета в стопках почты и прочего бумажного хлама на своем рабочем столе, или не можете найти квитанции, которые помогли бы вам сэкономить на оплате коммунальных услуг, вряд ли вы сможете держать стресс, вызванный постоянной финансовой неустойчивостью, под контролем.

Весенняя уборка может также напомнить вам, что вы слишком много ходите по магазинам. Когда вы будете организованы, вы можете обнаружить, сколько предметов вы купили, но никогда не использовали. Или вы можете обнаружить, что у вас есть много одних и тех же вещей, которые вы просто постоянно не можете найти, а потому покупаете снова и снова.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Во время весенней уборки вы можете обнаружить документы, которые напоминают вам об услугах по подписке, за которые вы платите, но которые вам больше не нужны. Или вы можете найти какие-то счета, которые смотивируют вас искать более выгодные тарифы. Приведение финансовых документов в порядок может стать огромным облегчением и облегчить многие финансовые затруднения. Спасибо весенней уборке!

Улучшение социальных связей

Если вы когда-либо чувствовали себя неудобно из-за состояния своего жилища, вы не одиноки. Иногда смущение из-за беспорядка в доме мешает людям приглашать гостей. А те, кто живет в частном доме и имеет комнату для гостей, часто используют ее не по назначению, а лишь как дополнительный склад для ненужных вещей. Как пригласить кого-то с ночевкой на выходные, если на кровати для гостей лежит ваш старый велосипед и неразобранная куча зимней одежды всех членов семьи?

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Чистое, не захламленное пространство может помочь вам чувствовать себя более комфортно, открывая свой дом для других. Чашка кофе с соседом на чистой благоухающей кухне, никакого стыда за ванную комнату перед мамой, которая решила приехать на выходные, и спокойствие за чувства детей, которые решат спонтанно пригласить одноклассников вместе делать уроки. Мы все любим гостей, а общение всегда благоприятно для нашей психики. И большая весенняя уборка – прекрасный вариант, который поможет сделать все, чтобы чаще приглашать друзей в свой дом.

Чистота в доме развивает хорошие привычки

Весенняя уборка может запустить цепную реакцию, приносящую все больше и больше хороших привычке в вашу жизнь. Приведение дома в порядок может побудить вас привести в порядок другие сферы вашей жизни. Вы можете почувствовать вдохновение, чтобы больше заниматься спортом после того, как убрали беспорядок вокруг беговой дорожки, или вы можете решить лечь спать раньше, потому что ваша комната стала более спокойной после того, как она была лучше организована.

Наличие более чистого и организованного пространства означает, что вам будет легче найти свои вещи. Вы будете тратить меньше времени на поиски самых разных вещей и, возможно, обнаружите, что можете лучше концентрироваться и мыслить более четко (исследования показывают, что беспорядок отвлекает нас, и это связано с прокрастинацией).

Ритуал, который нужен нашему подсознанию

Весной птицы вьют гнезда, а люди наводят порядок в своих жилищах – так было испокон веков, и наш мозг инстинктивно ищет больше чистоты, свежести и красоты вокруг себя в это время года. Откладывание уборки может быть причиной того, что вы чувствуете себя некомфортно, неправильно и неудовлетворенно.

Потакание этому побуждению может помочь вам почувствовать, что вы управляете своей жизнью, управляя своим жилищем. Возвышенное чувство выполненного долга, которое вы испытываете при организации и уборке, может быть эффективным средством снижения стресса.

Вспомните, когда вы в последний раз были подавлены или злы; возможно, вы незаметно для себя перемыли всю посуду из серванта, переставили свой стол или разобрали и вычистили ящики. Стремление к уборке во время смены сезонов может помочь вам почувствовать контроль над своим маленьким миром и восстановить чувство равновесия.

Как провести весеннюю уборку без вреда для психики

Иногда нам не хочется приступать к большой уборке просто потому, что в прошлый раз она закончилась для нас физическим переутомлением и моральным истощением. Но на самом деле вам не нужно делать всю весеннюю уборку за день или выходные. Вместо этого вы можете разбить процесс на более мелкие, а следовательно, и более управляемые задачи. Занимайтесь одной комнатой за раз или выберите область для работы каждый день, например, разберите шкаф в понедельник, а холодильник вымойте во вторник, и так далее.

Вы можете сделать весеннюю уборку еще более увлекательной и приятной, включив музыку и слушая свой любимый подкаст. И продолжайте напоминать себе, как хорошо вы будете себя чувствовать, когда закончите все дела.